«Київводоканал» отримав понад 100 генераторів: чи буде вода в кранах під час відключень

Генератори призначені для роботи в надзвичайних умовах і не можуть працювати безперервно.

Система водопостачання та водовідведення столиці підготовлена до аварійних ситуацій лише частково, а резервне обладнання не здатне повністю замінити централізовану електромережу. Про це під час відвідин однієї з водопровідних насосних станцій повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера, наразі «Київводоканал» має 103 генератори потужністю від 15 кВт до 1 МВт, встановлені протягом повномасштабної війни, і очікує на поставку високопотужних систем із-за кордону. Водночас якщо система водовідведення міста повністю покрита резервним живленням, то із водопостачанням залишаються технологічні ризики.

Кличко наголосив, що генератори призначені для роботи в надзвичайних умовах і не можуть працювати безперервно.

«Фахівцям потрібен час, щоб у надзвичайній ситуації перемкнути систему на резервне живлення. На жаль, ворог посилює атаки й продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Це впливає й на систему водопостачання, зокрема в столиці», – зазначив мер.

Таким чином, у разі нових пошкоджень енергосистеми столичні комунальники зможуть підтримувати роботу обладнання лише тимчасово, а містянам варто враховувати можливу паузу під час перемикання насосів на резервні джерела.

Нагадаємо, 2 листопада у Києві та Київській області застосовано екстрені відключення світла через постійні обстріли енергосистеми.

У Києві вранці через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух електротранспорту на низці напрямків. Обмеження торкнулися Борщагівської лінії швидкісного трамвая, а також кількох проспектів і вулиць столиці.