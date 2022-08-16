Генсек ООН знову відвідає Україну

Також до України прибуде президент Туреччини Раджеп Тайїп Ердоган

Генеральний секретар Організації Об'єднаний Націй Антоніу Гутерріш планує черговий візит до України. Про це повідомляє Reuters.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Тайїпом Ердоганом у Львові в четвер, а в п’ятницю відвідає Одесу, звідки відновлено експорт зерна за угодою за посередництва ООН.

За словами речника, під час зустрічі з Зеленським Гутерріш обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС, а також пошук політичного вирішення війни з Росією.

Візит генсека ООН в Україну покликаний порушити питання «зернової угоди», обстрілів Запорізької АЕС, вбивства полонених українських військових в СІЗО Оленівки.

Потім Гутерріш поїде в Туреччину подивитися, як саме працює координаційний центр. Додамо, що в Стамбулі поки що не анонсували візит Ердогана в Україну.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй (ООН) готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Проте місія відбудеться, лише за умови якщо з цим погодяться українська і російська сторони.

Як відомо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Разом з тим ООН планує найближчим часом запустити місію, яка займеться "встановленням фактів" трагедії в Оленівці, де загинули близько півсотні українських військовополонених.