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Україна на Радбезі ООН висунула умови щодо місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Україна на Радбезі ООН висунула умови щодо місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
Сергій Кислиця: Росія має допустити місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
фото з відкритих джерел

Росія вдається до небезпечних провокацій на захопленій військами Запорізькій АЕС

Єдиний спосіб усунути ядерну загрозу на Запорізькій АЕС - вивести російські війська і повернути контроль України над станцією. Про це сказав постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН, звертаючись до російської делегації.

Він також закликав Москву розмінувати об’єкти ЗАЕС і відвести військових та озброєнні зі станції.

Представник країни в ООН зазначив, що Росія вдається до небезпечних провокацій на захопленій військами Запорізькій АЕС. Окупанти розмістили там військову техніку, з якої обстрілюють українські міста вздовж берега Дніпра.

Кислиця нагадав, що в четвер обстріл ЗАЕС поставив під пряму загрозу як об'єкти станції, так і персонал. Він розповів про напад на ЗАЕС 6 серпня, коли близько 500 російських окупантів, присутніх на об'єкті в момент обстрілу, заздалегідь сховалися в укритті. російська військова техніка, розгорнута на АЕС, також була захована в енергоблоках першого і другого реакторів.

Внаслідок обстрілу, нагадав Кислиця, були пошкоджені три детектори радіаційного контролю на майданчику сухого сховища відпрацьованого палива, що унеможливлює раннє виявлення і своєчасне реагування в разі погіршення радіаційної ситуації або викиду радіації з контейнерів, де воно зберігається.

Росія повинна негайно припинити всі дії проти ядерних об'єктів в Україні й повернути українській стороні контроль над усіма захопленими ядерними об'єктами.

Кислиця зазначив, що для проведення місії МАГАТЕ на територію ЗАЕС Росія повинна припинити обстріли Нікополя і Марганця.

Україна вітає готовність генерального директора МАГАТЕ направити міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС, підкреслив він, додавши, що до її складу слід включити військових експертів ООН.

«Ніхто з нас не може зупинити вітер, якщо він несе радіацію. Але разом ми здатні зупинити терористичну державу», - резюмував постпред.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

У МАГАТЕ заявляють, що наразі безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізької АЕС немає, але потрібне якнайшвидше прибуття на неї експертної місії агентства.

Тим часом учора країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС.

Днями гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

Напередодні стало відомо, хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я.

Також Енергоатом повідомив, що окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму.

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Теги: ООН АЕС МАГАТЕ

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