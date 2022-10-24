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Генштаб повідомив, яких спеціалістів бракує у російській армії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив, яких спеціалістів бракує у російській армії
фото: з відкритих джерел

Дефіцит персоналу в армії рашистів виник через загибель більшості під час бойових дій

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у російській армії через великі втрати не вистачає інструкторів для великої кількості мобілізованих. Про це це йдеться у зведенні Генштабу.

«За наявною інформацією, Російська Федерація продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. Під час проведення зазначених заходів підготовки противник має суттєві проблеми через некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин (полігонів, центрів підготовки)», – йдеться у повідомленні.

Такий дефіцит персоналу в армії рашистів виник через загибель більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих. «Непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід», – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, триває 243 доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське. Завдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині. 

Теги: Бахмут втрати Генштаб росія мобілізація

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