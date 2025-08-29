Гетьманцев різко розкритикував заяву Дунди про українців за кордоном

Гетманцев наголосив, що політикам потрібно працювати для того, щоб повернути хоча б частину довіри українців

Гетманцев: Колега Дунда відверто перейшов межі

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев різко відреагував на заяву нардепа Олега Дунди про нібито позбавлення політичних прав українців, які виїхали за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Гетманцева.

«Колега Дунда, який почав вишукувати якість критерії «політичного українства», «справжнього громадянства», і на цій підставі розмірковувати, хто спражній, а хто несправжній громадянин, відверто перейшов межі. Зараз в умовах, коли країна найбільше потребує консолідації всіх, сіяти нові зерна розділення суспільства, розподіляти громадян на правильних і не правильних – це найгірше, що може зробити будь-хто, тим більше політик. Ми вже це проходили – це шлях у прірву», – йдеться у повідомленні.

Гетманцев зазначив, що жоден закон не позбавляє громадянства чи права обирати через виїзд за кордон: «Право бути обраним мають усі громадяни, які прожили в Україні останні п'ять років (для депутатів) або 10 років (для президента). Жодних інших критерії не існує, не потрібно їх вигадувати і на цьому спекулювати».

«Попереду у нас велика спільна мета – відродити країну, відбудувати і розвивати нашу Батьківщину. Це ми маємо робити спільно. Важливий кожен громадянин, його внесок у нашу роботу, його дія на користь України. Мільйони людей, які зараз вимушено знаходяться поза межами держави – не зрадники і не манкурти. Вони змушені були рятуватись від війни. Завтра – мільйони з них повернуться. Інші – можуть стати нашою діаспорою, нашими лобістами у відстоюванні українських інтересів», – йдеться у дописі.

Гетманцев додав, що політикам потрібно працювати для того, щоб повернути хоча б частину довіри українців.

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда заявив, що велика частина українців, які виїхали за межі країни після початку повномасштабного вторгнення Росії та не повернулися додому, втратять так зване політичне українство. Це означає, що їх позбавлять політичних прав.

За його словами, з точки зору законодавства, українець, який був поза межами України понад 6 місяців, втрачає право бути обраним. Це є частина політичних прав.