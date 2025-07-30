Посол Боднар пояснив, з якими проблемами можуть стикнутися українці після повернення додому

Боднар: До нас уже звертаються люди, які хочуть повернутися. Але одразу виникають запитання: житло, працевлаштування, пенсії, банківські картки

Посол України в Польщі Василь Боднар, що перші ознаки труднощів уже помітні у шкільному середовищі, бо діти, як проживали в Україні протягом війни, та ті, що повернулися з-за кордону, не можуть знайти спільну мову

Після повернення на батьківщину українці, які були змушені залишити країну через повномасштабне вторгнення, можуть зіткнутися з низкою викликів, зокрема, соціальною напругою та емоційним відчуженням. Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв’ю Радіо Свобода, пише «Главком».

Дипломат зазначив, що перші ознаки таких труднощів уже помітні у шкільному середовищі. Діти, які проживали в Україні протягом війни, та ті, що повернулися з-за кордону, часто не можуть знайти спільну мову.

«Маємо проблему нерозуміння між дітьми. Вони пережили різні обставини і мають різний досвід, тому не завжди можуть порозумітися», – пояснив він.

На переконання Боднара, нині ключовим завданням держави є створення сприятливих умов для повернення українців та їх інтеграції.

«До нас уже звертаються люди, які хочуть повернутися. Але одразу виникають запитання: житло, працевлаштування, пенсії, банківські картки. Насправді, все залежить від того, чи держава забезпечить необхідну підтримку», – зауважив посол.

Посол також наголосив, що значна частина українських біженців прагне повернутися додому: «Якщо говорити про настрої, то приблизно 70% тих, хто виїхав не за власним бажанням, кажуть, що готові повернутися щойно припиняться бойові дії».

Водночас, за його словами, близько 15-20% українців вже адаптувалися у нових країнах, започаткували бізнеси або подали документи на громадянство, але це, зауважив Боднар, становить меншість.

Відповідаючи на запитання про те, чи бояться чоловіки, які перебувають за кордоном, що їх засуджуватимуть після повернення, Боднар відповів, що подібні страхи не є масовими. «Зараз не час ділити українців на тих, хто виїхав, і тих, хто залишився. Ми лише поглиблюємо розкол такими підходами», – підсумував він.