Українські біженці втратять право обиратися? Нардеп Дунда дав роз'яснення

За словами Дунди, з точки зору законодавства, українець, який був поза межами України понад 6 місяців, втрачає право бути обраним

Велика частина українців, які виїхали за межі країни після початку повномасштабного вторгнення Росії та не повернулися додому, втратять так зване політичне українство. Це означає, що їх позбавлять політичних прав. Про це в інтерв’ю «Телеграфу» розповів народний депутат від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда, повідомляє «Главком».

За його словами, з точки зору законодавства, українець, який був поза межами України понад 6 місяців, втрачає право бути обраним. Це є частина політичних прав.

Депутат додав, що українці мають гарні здібності асимілюватись. Якщо українець три роки живе не в Україні, то починає випадати з українського інформаційного поля. Йому вже дуже важко зрозуміти, що відбувається і якими проблемами живе країна, а також шляхи їх вирішення.

На його думку, якщо українець виїхав 2022 року і не повернувся, то Україна, в його розумінні, це країна зразка 2022-го. В цей час громадяни, які залишаються тут, воюють (в тилу чи на фронті) і змінюються. Тож із кожним роком цей розрив буде тільки збільшуватися.

Олег Дунда відзначив, що виїзд багатьох українців за кордон під час війни був би для Києва хорошим ресурсом для впливу на місцеві політичні еліти. Але за останні роки видно дуже мало цих проявів.

«Бо українці, на превеликий жаль, швидко асимілюються і занурюються в місцеві справи, проблеми. Їм вже не до мітингів і протестів. І 99% з них бояться виходити на мітинги і протести, бо хочуть залишитися в Європі. Але якщо твої інтереси сконцентровані вже у Франції, ну, який ти українець? Ти вже француз українського походження, поляк, угорець українського походження. Твої інтереси вже в цій громаді, а не в Україні», – додав депутат.

Також він прокоментував дані соціологів щодо перебування українців у Польщі. За його словами, в перший рік повномасштабної війни велика кількість українців готова була повернутися. Однак з кожним роком цей відсоток падає.

За інформацією Офісу міграційної політики, за 2025–2026 роки з України виїде ще майже 400 тис. людей, при цьому додому не повернеться 70% українців. Навіть після завершення війни країну може очікувати нова хвиля міграції. Це спровокує ситуацію, коли на відбудову доведеться залучати іноземців.