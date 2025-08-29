Головна Країна Політика
search button user button menu button

Українські біженці втратять право обиратися? Нардеп Дунда дав роз'яснення

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Українські біженці втратять право обиратися? Нардеп Дунда дав роз'яснення
Українці можуть втратити "політичне українство"
фото із відкритих джерел

За словами Дунди, з точки зору законодавства, українець, який був поза межами України понад 6 місяців, втрачає право бути обраним

Велика частина українців, які виїхали за межі країни після початку повномасштабного вторгнення Росії та не повернулися додому, втратять так зване політичне українство. Це означає, що їх позбавлять політичних прав. Про це в інтерв’ю «Телеграфу» розповів народний депутат від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда, повідомляє «Главком»

За його словами, з точки зору законодавства, українець, який був поза межами України понад 6 місяців, втрачає право бути обраним. Це є частина політичних прав.

Депутат додав, що українці мають гарні здібності асимілюватись. Якщо українець три роки живе не в Україні, то починає випадати з українського інформаційного поля. Йому вже дуже важко зрозуміти, що відбувається і якими проблемами живе країна, а також шляхи їх вирішення. 

На його думку, якщо українець виїхав 2022 року і не повернувся, то Україна, в його розумінні, це країна зразка 2022-го. В цей час громадяни, які залишаються тут, воюють (в тилу чи на фронті) і змінюються. Тож із кожним роком цей розрив буде тільки збільшуватися.

Олег Дунда відзначив, що виїзд багатьох українців за кордон під час війни був би для Києва хорошим ресурсом для впливу на місцеві політичні еліти. Але за останні роки видно дуже мало цих проявів.

«Бо українці, на превеликий жаль, швидко асимілюються і занурюються в місцеві справи, проблеми. Їм вже не до мітингів і протестів. І 99% з них бояться виходити на мітинги і протести, бо хочуть залишитися в Європі. Але якщо твої інтереси сконцентровані вже у Франції, ну, який ти українець? Ти вже француз українського походження, поляк, угорець українського походження. Твої інтереси вже в цій громаді, а не в Україні», – додав депутат. 

Також він прокоментував дані соціологів щодо перебування українців у Польщі. За його словами, в перший рік  повномасштабної війни велика кількість українців готова була повернутися. Однак з кожним роком цей відсоток падає.

За інформацією Офісу міграційної політики, за 2025–2026 роки з України виїде ще майже 400 тис. людей, при цьому додому не повернеться 70% українців. Навіть після завершення війни країну може очікувати нова хвиля міграції. Це спровокує ситуацію, коли на відбудову доведеться залучати іноземців.

Читайте також:

Теги: кордон Україна українці депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
31 липня, 06:55
Дмитро Ступка: «Там війна тут життя, якби ну що зробити?»
«Ну там війна, а я тут». Онук легендарного Ступки розказав, як виживає в Америці
5 серпня, 20:01
У 2022 році Віталій Чураєв добровільно став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Віталія Чураєва
4 серпня, 09:00
Народний депутат України Олексій Кузнєцов
Фракція «Слуга народу» призупинила членство підозрюваного у корупції нардепа
2 серпня, 18:50
За свої послуги перевізниця брала по $500
Одеситка підвозила ухилянтів прямо до кордону: правоохоронці зірвали схему
12 серпня, 16:42
Трамп пропонує не домовлятися про перемир'я, а одразу укласти мирну угоду між Росією та Україною
Мирна угода замість перемир’я: Офіс президента відповів на пропозицію Трампа
16 серпня, 16:58
Сибіга розповів про роботу над гарантіями безпеки
Сибіга: Україна робить все, щоб не допустити Будапешту №2
18 серпня, 15:36
Подільський міст у Києві засяяв кольорами державного прапора
Подільський міст у Києві засяяв кольорами державного прапора
23 серпня, 23:22
Гарантії безпеки обговорювалися 18 серпня на зустрічі у Білому домі
Мелоні назвала головний пріоритет у переговорах про гарантії безпеки для України
27 серпня, 17:49

Політика

Президент назвав ключові блоки гарантій безпеки для України
Президент назвав ключові блоки гарантій безпеки для України
Українські біженці втратять право обиратися? Нардеп Дунда дав роз'яснення
Українські біженці втратять право обиратися? Нардеп Дунда дав роз'яснення
Зеленський назвав напрямок фронту, де росіяни готують наступ
Зеленський назвав напрямок фронту, де росіяни готують наступ
У Раді зареєстровано проєкт про відкликання нардепа Дубінського з посади
У Раді зареєстровано проєкт про відкликання нардепа Дубінського з посади
«Це нормально, дівчинко!» Ексміністр зухвало пояснив, чому його партія порушує закон
«Це нормально, дівчинко!» Ексміністр зухвало пояснив, чому його партія порушує закон
Зеленський про пошукові роботи в Києві: Доля вісьмох людей залишається невідомою
Зеленський про пошукові роботи в Києві: Доля вісьмох людей залишається невідомою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
6062
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
4000
«Був не здивований». Білий дім повідомив, як Трамп відреагував на удар РФ по Києву
3249
Путін організовує Україні оперативне оточення

Новини

Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Сьогодні, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua