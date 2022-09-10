Програв у всіх сферах: Блінкен назвав фатальну помилку Путіна

Путін хотів показати військову могутність, а тепер просить допомоги у КНДР, зазначив Блінкен

Плануючи повномасштабне вторгнення в Україну, російський диктатор Володимир Путін хотів досягти успіху відразу в кількох областях, але вже зараз зрозуміло, що він програв кожну зроблену ним ставку. Про це сказав Держсекретар США Ентоні Блінкен на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Блінкен заявив, що Путін думав, що його вторгнення покаже російську військову могутність, але натомість російська армія звертається до Північної Кореї та Ірану задля необхідних їй поставок.

Він зазначив, що, на думку Путіна, народ України розділений і його буде легко інтегрувати до Росії Але він прорахувався – українці дали йому рішучу відсіч, якої він не очікував, і в цьому він програв.

Водночас, за словами голови Держдепу, можливості Збройних сил України збільшуються завдяки військовому керівництву країни, мужності українських захисників та підтримці союзників та партнерів.

«Путін розраховував на те, що згодом західні країни знизять економічний тиск на Росію. Однак натомість, союзники об'єдналися на тлі російських загроз, щоб посилити економічні санкції, які спричиняють серйозні наслідки для російської економіки. Росія вже не може підтримувати, не говорячи вже про модернізацію, ключові сектори економіки, від виробництва авто до військового експорту. Вони не можуть замінити зброю, яку вже використали в Україні», – заявив він.

«Путін уже програв усі свої ставки», – додав Блінкен.

Водночас Держсекретар США не бачить ознак того, що Путін готовий до реалістичних переговорів щодо припинення війни.

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув 8 вересня до Києва з неанонсованим візитом.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва 8 вересня. Блінкен прибув в Україну вдруге з початку війни, щоб підтвердити підтримку США у боротьбі з російською агресією та оголосити про нову військову допомогу.

Під час зустрічі Блінкен поінформував Зеленського про останній транш допомоги США в області безпеки України, зазначивши, що «президент Байден чітко дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно. Я повторив це послання президенту Зеленському і його команді сьогодні в Києві, який залишається і залишиться столицею суверенної незалежної України».

Також державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що погроза президента РФ Володимира Путіна припинити дію «зернової угоди» глибоко розчарує країни, які отримують продовольство від України.