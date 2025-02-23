«Перед нами стоїть велика задача». Міністерка економіки зробила заяву про корисні копалини

Юлія Свириденко заявила, що Україна має залучити інвесторів для переробки, а не просто експорту сировини

«Перед нами стоїть велика задача – оновити геологічну інформацію та залучити інвесторів в переробну промисловість»

Поклади копалин, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України, оцінюються у $350 млрд. Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко під час форуму «Україна. Рік 2025» у Києві, де виступають керівники ключових відомств.

«Цими ресурсами, на жаль, володіє агресор і які насамперед використовуються в авіаційній, оборонній, медичній галузі проти нас. Наша задача – зробити так, щоб ті копалини, які є на території України, підтвердити і залучити інвесторів для переробки, а не просто експорту сировини, про що ми дуже багато говоримо в останні дні», – сказала Юлія Свириденко.

«Україна має запаси титану й літію, урану, рідкоземельних металів. Наша задача – не просто експорт цієї сировини, а насамперед залучення інвестицій на переробку та розробку родовищ. Перед нами стоїть велика задача – оновити геологічну інформацію та залучити інвесторів в переробну промисловість», – розповіла Свириденко.

У Києві стартував форум «Україна. Рік 2025». Подія завершиться пресконференцією президента України Володимира Зеленського. На цьому заході присутні керівники державних інституцій. Зокрема серед спікерів: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова СБУ Василь Малюк, голова Міноборони Рустем Умєров та керівник ГУР Кирило Буданов. Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський приєднався на форум онлайн.

Раніше ми писали, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, у вечірньому зверненні 21 лютого президент Зеленський відзначив, що команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами.