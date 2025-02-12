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Зеленський зустрівся із міністром фінансів США. Він привіз «чернетку угоди» про доступ до копалин

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся із міністром фінансів США. Він привіз «чернетку угоди» про доступ до копалин
Скотт Бессент став першим посадовцем з Адміністрації президента Трампа, який приїхав в Україну
фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

«Була конструктивна продуктивна розмова, питання гарантій безпеки для України, ми говорили про корисні копалини»

Міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Про це сказав президент Володимир Зеленський, передає «Суспільне».

«Була конструктивна продуктивна розмова, питання гарантій безпеки для України, ми говорили про корисні копалини. Нашій команді передали перший драфт цього документа від США про партнерство між нашими країнами і я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, ми його отримали сьогодні, ми його вивчимо і зробимо все щоб команди наші могли дуже швидко домовитись і підписати його», – сказав він.

Президент зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

«Зробимо все щоб вивчити всі деталі документа, зробимо все для того, щоб встигнути до чи на Мюнхенську безпекову конференцію, тому що не хочеться втрачати час. Зроблю все, щоб команда урядовців зараз попрацювала найближчі 2 дні і в нас була змога зафіксувати якісь домовленості відповідні в Мюнхені», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент приїде в Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським. Про це офіційно повідомив президент США Дональд Трамп.

«Ця війна повинна і закінчиться скоро – занадто багато смертей і руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, а результатів мало», – додав американський президент. Скотт Бессент, імовірно, стане першим посадовцем з Адміністрації президента Трампа, який приїде в Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову із президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться на офіційних ресурсах глави держави.

«Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом», – йдеться у повідомленні. Президент Трамп поінформував Зеленського про деталі своєї розмови з Путіним. 

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Теги: міністр війна Дональд Трамп Володимир Зеленський президент корисні копалини обмін

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