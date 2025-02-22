Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський за день провів низку розмов з світовими лідерами

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський за день провів низку розмов з світовими лідерами
Президент України Володимир Зеленський провів розмови з світовими лідерами
фото: Офіс президента

Зеленський: Європа має й може робити значно більше для того, щоб мир реально був досягнутий

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що 21 лютого провів низку розмов з світовими лідерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента.

Глава української держави говорив з президентами Польщі, Чехії, Кот-дʼІвуару, канцлером ФРН, прем’єр-міністрами Хорватії, Швеції, Словенії, Ірландії та Люксембургу, подякував за їхню підтримку та поінформував про свої контакти з партнерами.

В розмові з лідером Польщі Зеленський відзначив, що незалежність Польщі та Україні тісто пов'язані, прем'єр-міністру Хорватії подякував за оборонну підтримку та безпекову співпрацю, а лідером Хорватії обговорили ситуацію в Європі.

«Сьогодні ж дуже субстантивно говорив із Прем’єр-міністром Люксембургу щодо різних ідей і пропозицій, які є в Європі заради миру, заради гарантій безпеки. І головний висновок – Європа має й може робити значно більше для того, щоб мир реально був досягнутий», – сказав президент.

Під час розмови з прем'єр-міністром Швеції Зеленський зазначив, що країнам треба більше єдності, нам треба більше координації, більше взаємодії, а лідеру Словенії Зеленський подякувавв за допомогу захисту Україні й за підтримку у спільних європейських справах.

«Кот-дʼІвуар – я говорив сьогодні із Президентом, і я вдячний за підтримку нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності й позиції, що в міжнародних справах потрібна реальна передбачуваність, потрібна реальна повага до інтересів кожної нації. Без поваги світу не буде – за того рівня зброї, який існує зараз», – сказав Зеленський.

Окремо президент відзначив, що команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами.

«І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат», – підсумував глава держави.

Зауважимо, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог зробив першу заяву після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

«Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з Зеленським, бойовим і відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки», – написав Келлог.

 

Читайте також:

Теги: Європа незалежність Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У команді представництва розповіли, що Куришко приєдналася у грудні 2021 року, очоливши Відділ правового забезпечення
Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму
24 сiчня, 14:07
Санду та Зеленський сьогодні обговорять безпеку, енергетику, інфраструктуру, торгівлю та взаємну підтримку на шляху до ЄС
Президентка Молдови їде до Києва у день народження Зеленського
25 сiчня, 09:16
Дональд Трамп починає другу каденцію. Його команда демонструє схильність радше зрадити інтереси України, аніж брати їх до уваги
Трансформація Трампа. Навіщо Вашингтон нав’язує українцям… вибори? Союзники
3 лютого, 08:00
На кінець 2024 року середня пенсія в Україні становила 5789 грн
Президент пояснив, коли чекати індексацію пенсій
4 лютого, 20:31
Україна та Росія провели обмін військовополоненими
Україна повернула з російського полону 150 захисників
5 лютого, 16:01
Очільник США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін
Трамп зізнався, що говорив з Путіним щодо завершення війни та зробив несподівану заяву
9 лютого, 06:18
Плани Трампа щодо України означають додаткові витрати для європейських союзників
Плани Трампа щодо України коштуватимуть Європі $3,1 трлн – Bloomberg
13 лютого, 09:17
Переговори між США та Росією, зустріч Зеленського з Ердоганом. Головне за 18 лютого
Переговори між США та Росією, зустріч Зеленського з Ердоганом. Головне за 18 лютого
18 лютого, 21:08
Продовження присутності в Сирії було стратегічною метою Путіна
Путін хоче зберегти військові бази у Сирії – Bloomberg
17 лютого, 16:20

Політика

Зеленський за день провів низку розмов з світовими лідерами
Зеленський за день провів низку розмов з світовими лідерами
Дубінський заявив, що йде у президенти
Дубінський заявив, що йде у президенти
«Наша спільна мета залишається чіткою». Зеленський поговорив з Дудою
«Наша спільна мета залишається чіткою». Зеленський поговорив з Дудою
Кабмін розширив програму компенсації за робочі місця для людей з інвалідністю
Кабмін розширив програму компенсації за робочі місця для людей з інвалідністю
Фігурантка кримінального провадження Кормишкіна складає депутатські повноваження
Фігурантка кримінального провадження Кормишкіна складає депутатські повноваження
«Мир – це завжди спільна справа». Зеленський провів розмови з міжнародними партнерами
«Мир – це завжди спільна справа». Зеленський провів розмови з міжнародними партнерами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 лютого 2025
28K
Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським
23K
Великий піст 2025: традиції, календар харчування, правила та заборони
23K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
12K
Наступний понтифік. Хто замінить тяжко хворого Папу Франциска?

Новини

22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
Вчора, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
Вчора, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
Вчора, 20:03
21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
20 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua