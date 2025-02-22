Зеленський за день провів низку розмов з світовими лідерами

Зеленський: Європа має й може робити значно більше для того, щоб мир реально був досягнутий

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що 21 лютого провів низку розмов з світовими лідерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента.

Глава української держави говорив з президентами Польщі, Чехії, Кот-дʼІвуару, канцлером ФРН, прем’єр-міністрами Хорватії, Швеції, Словенії, Ірландії та Люксембургу, подякував за їхню підтримку та поінформував про свої контакти з партнерами.

В розмові з лідером Польщі Зеленський відзначив, що незалежність Польщі та Україні тісто пов'язані, прем'єр-міністру Хорватії подякував за оборонну підтримку та безпекову співпрацю, а лідером Хорватії обговорили ситуацію в Європі.

«Сьогодні ж дуже субстантивно говорив із Прем’єр-міністром Люксембургу щодо різних ідей і пропозицій, які є в Європі заради миру, заради гарантій безпеки. І головний висновок – Європа має й може робити значно більше для того, щоб мир реально був досягнутий», – сказав президент.

Під час розмови з прем'єр-міністром Швеції Зеленський зазначив, що країнам треба більше єдності, нам треба більше координації, більше взаємодії, а лідеру Словенії Зеленський подякувавв за допомогу захисту Україні й за підтримку у спільних європейських справах.

«Кот-дʼІвуар – я говорив сьогодні із Президентом, і я вдячний за підтримку нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності й позиції, що в міжнародних справах потрібна реальна передбачуваність, потрібна реальна повага до інтересів кожної нації. Без поваги світу не буде – за того рівня зброї, який існує зараз», – сказав Зеленський.

Окремо президент відзначив, що команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами.

«І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат», – підсумував глава держави.

Зауважимо, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог зробив першу заяву після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

«Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з Зеленським, бойовим і відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки», – написав Келлог.