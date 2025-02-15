Зеленський пояснив, чому Україна не підписала угоду з США про корисні копалини

Документ потребує допрацювання, заявив президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської безпекової конференції.

За словами Зеленського, угода підписується на рівні міністерств. Він зазначив, що не дозволив підписувати цю угоду, позаяк вона не відповідала українським інтересам.

«Мають бути саме інвестиції, і профіт від них можна розподіляти. І також мають бути гарантії безпеки. Цього поки немає», – заявив президент.

Раніше видання NBC News писало, що проєкт угоди українському президенту презентував сам американський міністр. Після цього Зеленський попросив час, щоб вивчити документ та проконсультуватися щодо нього.

У ньому нібито йшлося про те, що США отримає права на 50% запасів корисних копалин в Україні. Український президент заявив, що не може його підписати, бо документ не містить жодних гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона.

Також міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, як угода про корисні копалини вплине на війну.