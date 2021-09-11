На Житомирщині агента ФСБ посадили на вісім років

Чоловіка затримали у квітні цього року

Бердичівський міськрайонний суду Житомирської області засудив до восьми років позбавлення волі агента ФСБ РФ, затриманого співробітниками контррозвідки СБУ у квітні цього року. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Засуджений визнав факт співпраці з ФСБ РФ та надав свідчення, які підтверджують проведення російською спецслужбою розвідувально-підривної діяльності проти України», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, 22-річний мешканець Житомирської області був завербований іноземною спецслужбою та здійснював збір розвідувальних даних стосовно військових частин регіону.

Зокрема, виконуючи доручення російських кураторів, зловмисник проводив відеозйомку об’єктів підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України на території Житомирської області.

Крім того, він підготував детальні схеми територій військових частин із зазначенням місця знаходження контрольно-пропускних пунктів, паркування транспортних засобів тощо”

Окремим завданням від ФСБ РФ було встановлення персональної інформації про представників керівного та особового складу підрозділу ССО – місця їх проживання, вивчення їхнього способу життя, дані про їх персональний автотранспорт, маршрути пересування тощо.

З часу затримання і дотепер зловмисник постійно перебував під вартою.

Як відомо, підконтрольний Кремлю «суд» в окупованому РФ Сімферополі заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України взяв на контроль ситуацію із затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляова утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.

Читайте також: