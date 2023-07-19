Інтерв'ю народної депутатки Мар'яни Безуглої (наживо)

Відео можна переглянути на YouTube-каналі «Главкома» за посиланням

Сьогодні, 19 липня, журналісти «Главкома» поспілкуються із народною депутаткою України та заступницею голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яною Безуглою. Відео можна переглянути на YouTube-каналі «Главкома» за посиланням.

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Зазначимо, що інтерв'ю розпочнеться о 19:30.

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Мар'яна Безугла – українська політична діячка. Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді України IX скликання (з 29 серпня 2019 року), голова підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості. Членкиня Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО. Член партії «Слуга народу».

Нагадаємо, раніше народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла прокоментувала звільнення ексгенпрокурора Юрія Луценка із лав ЗСУ через хворобу. Нардепка вважає, що хворий Луценко пішов до ЗСУ, щоб потім «звільнитися інвалідом війни». Також Безугла написала, що Луценко проводив «публічну діяльність знімаючи себе в тиловій зоні, наче на нулі».