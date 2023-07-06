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Перше інтерв'ю Юрія Луценка після демобілізації: де і коли дивитися

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Перше інтерв'ю Юрія Луценка після демобілізації: де і коли дивитися

Колишній генпрокурор повідомив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність

Сьогодні, 6 червня, о 13 годині колишній міністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко, який залишив службу в армії через інвалідність, дасть своє перше інтерв'ю після демобілізації. Прямий етер можна переглянути на YouTube-каналі «Главкома» за посиланням.

Нагадаємо, Юрій Луценко повідомив, що вчора більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність. Луценко не повідомив деталей, але кілька років тому він хворів на онкологічне захворювання. За його словами, тепер він збирається «наближати перемогу як волонтер».

Коли почалася повномасштабна війна, ексгенпрокурор Юрій Луценко пішов служити у тероборону Києва. Пізніше потрапив у Миколаїв та на херсонський напрямок, потім – у Соледар та Бахмут. При цьому він постійно висвітлював діяльність, свою і свого підрозділу, у соцмережах, збираючи сотні лайків та коментарів. Нерідко – хейтерських. У лютому 2023 року головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний призначив капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів. Сам Луценко назвав своє призначення рядовою подією, яка відбулася на тлі вуличних боїв у передмісті міста Бахмут Донецької області.

Солдат Луценко раніше в інтерв'ю «Главкому» розповідав, як воював у Бахмуті. Він зокрема стверджував, що підрозділ ЗСУ «Птахи Мадяра» ефективно функціонував лише за допомогою донатів українців та фондів, адже з початку повномасштабного вторгнення держава надала бійцям лише автомати. Також Луценко пояснював, що сучасна війна – це війна саме артилерії та безпілотників. Танки, наприклад, у нашій війні поки не мали жодного значення – вони використовуються обома сторонами як мобільна артилерія. 

«Авіація також не являє собою якийсь вирішальний фактор, при всій повазі до тих, хто там служить. Піхота – найбільш героїчна частина збройних сил, але вона, в основному, є залежною від діяльності артилерії, а остання – від діяльності дронів. Це – головний меседж цієї війни: хто має кращі дрони і точнішу арту, той матиме перевагу», – стверджує ексгенпрокурор.

Крім того, Луценко пояснював, чому Україні потрібна негайна загальна мобілізація. 

Юрій Луценко 1964 року народження, він двічі обіймав посаду міністра внутрішніх справ України (2005-2006, 2007-2010), а також обіймав посаду генерального прокурора (2016-2019).

Читайте також інтерв'ю: Юрій Луценко: Мене відкликали із Бахмута за рішенням Зеленського

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