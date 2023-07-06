Перше інтерв'ю Юрія Луценка після демобілізації: де і коли дивитися

Колишній генпрокурор повідомив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність

Сьогодні, 6 червня, о 13 годині колишній міністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко, який залишив службу в армії через інвалідність, дасть своє перше інтерв'ю після демобілізації. Прямий етер можна переглянути на YouTube-каналі «Главкома» за посиланням.

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Нагадаємо, Юрій Луценко повідомив, що вчора більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність. Луценко не повідомив деталей, але кілька років тому він хворів на онкологічне захворювання. За його словами, тепер він збирається «наближати перемогу як волонтер».

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Коли почалася повномасштабна війна, ексгенпрокурор Юрій Луценко пішов служити у тероборону Києва. Пізніше потрапив у Миколаїв та на херсонський напрямок, потім – у Соледар та Бахмут. При цьому він постійно висвітлював діяльність, свою і свого підрозділу, у соцмережах, збираючи сотні лайків та коментарів. Нерідко – хейтерських. У лютому 2023 року головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний призначив капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів. Сам Луценко назвав своє призначення рядовою подією, яка відбулася на тлі вуличних боїв у передмісті міста Бахмут Донецької області.

Солдат Луценко раніше в інтерв'ю «Главкому» розповідав, як воював у Бахмуті. Він зокрема стверджував, що підрозділ ЗСУ «Птахи Мадяра» ефективно функціонував лише за допомогою донатів українців та фондів, адже з початку повномасштабного вторгнення держава надала бійцям лише автомати. Також Луценко пояснював, що сучасна війна – це війна саме артилерії та безпілотників. Танки, наприклад, у нашій війні поки не мали жодного значення – вони використовуються обома сторонами як мобільна артилерія.

«Авіація також не являє собою якийсь вирішальний фактор, при всій повазі до тих, хто там служить. Піхота – найбільш героїчна частина збройних сил, але вона, в основному, є залежною від діяльності артилерії, а остання – від діяльності дронів. Це – головний меседж цієї війни: хто має кращі дрони і точнішу арту, той матиме перевагу», – стверджує ексгенпрокурор.

Крім того, Луценко пояснював, чому Україні потрібна негайна загальна мобілізація.

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Юрій Луценко 1964 року народження, він двічі обіймав посаду міністра внутрішніх справ України (2005-2006, 2007-2010), а також обіймав посаду генерального прокурора (2016-2019).