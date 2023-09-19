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Бразилія підтвердила майбутню зустріч свого президента із Зеленським

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бразилія підтвердила майбутню зустріч свого президента із Зеленським
Луїс Інасіо Лула да Сілва прибув на засідання Генасамблеї ООН
фото з відкритих джерел

Зустріч відбудеться в рамках засідання Генеральної Асамблеї ООН

У середу, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський в рамках засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку вперше особисто зустрінеться зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою. Про це заявила речниця президентства Бразилії Синтія Рібейро, повідомляє CNN.

«Зустріч відбудеться о 16:00 за східним часом», – сказала Рібейро.

Однак більше подробиць речниця не повідомила.

Раніше повідомлялося, що президент Бразилії Лула да Сільва заявив, що питання арешту російського диктатора Володимира Путіна його країною вирішуватиме суд. Зазначимо, що Бразилія є підписантом Римського статуту, відповідно зобов'язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, нещодавно Лула да Сільва запевняв, що Путіна не заарештують.

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Теги: Бразилія Володимир Зеленський Радбез ООН президент

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