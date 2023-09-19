Бразилія підтвердила майбутню зустріч свого президента із Зеленським

Зустріч відбудеться в рамках засідання Генеральної Асамблеї ООН

У середу, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський в рамках засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку вперше особисто зустрінеться зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою. Про це заявила речниця президентства Бразилії Синтія Рібейро, повідомляє CNN.

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«Зустріч відбудеться о 16:00 за східним часом», – сказала Рібейро.

Однак більше подробиць речниця не повідомила.

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Раніше повідомлялося, що президент Бразилії Лула да Сільва заявив, що питання арешту російського диктатора Володимира Путіна його країною вирішуватиме суд. Зазначимо, що Бразилія є підписантом Римського статуту, відповідно зобов'язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, нещодавно Лула да Сільва запевняв, що Путіна не заарештують.