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Боррель розкрив, чи планував ЄС відправляти війська в Україну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Боррель розкрив, чи планував ЄС відправляти війська в Україну

ЄС не хоче вступати у війну

Відправлення військ країнами Євросоюзу в Україну не стояло і не стоїть на порядку денному. Про це сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю El Pais.

«Ми б вступили у війну, якби ввели війська (в Україну – ред.), але це точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло», – зазначив він.

Боррель нагадав, що військовослужбовці європейських країн беруть участь у підготовці військових ЗСУ, зокрема екіпажів західних танків.

«Для танків необхідно мати навчені екіпажі. Їх (бійців ЗСУ – ред.) підготовка вже розпочалася в рамках військової місії Євросоюзу у тренувальних таборах Польщі та Німеччини. Це не схоже на навчання водінню машини, це вимагає тижнів дуже спеціалізованого навчання», – розповів Боррель.

Нагадаємо, нещодавно Боррель повідомив, що питання надання винищувачів Україні викликає розбіжності між країнами-членами ЄС. Відповідно, наразі воно не стоїть на європейському порядку денному.

Боррель зазначив, що наразі двадцять сім країн ЄС мають зосередитися на дотриманні свого слова щодо поставки Києву танків.

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Теги: росія війна Україна Європейський союз

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