Байден визнав: Путін втратив Україну
Відбувається фіксація нового геополітичного статусу-кво
Байден в останньому інтерв'ю сказав просту і зрозумілу для нас річ – Путін втратив Україну.
По-перше, це не тільки емоція – це фіксація нового геополітичного статус-кво. Претензії будь-якого російського режиму на «особливі» інтереси в Україні більше не сприймаються як даність для формування політики. Кремль і далі буде заважати і створювати проблеми, але не визначати.
І по-друге, США і Захід в цілому мають активно допомогти Україні стати історією успіху. «Розширення» Заходу має стати саме історією успіху на відміну, наприклад, від Афганистану, який ніколи частиною Заходу ніким не вважався.
Слова Байдена – це як відома натівська ідентифікація «свій – чужий» для літаків. Тепер ми стаємо «своїми» для Заходу. Це і є нове геополітичне статус-кво.
Ну а далі звісно буде…
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