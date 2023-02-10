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Байден визнав: Путін втратив Україну

glavcom.ua
«Слова президента США – це як відома натівська ідентифікація «свій – чужий» для літаків»
фото з відкритих джерел

Відбувається фіксація нового геополітичного статусу-кво

Байден в останньому інтерв'ю сказав просту і зрозумілу для нас річ – Путін втратив Україну.

По-перше, це не тільки емоція – це фіксація нового геополітичного статус-кво. Претензії будь-якого російського режиму на «особливі» інтереси в Україні більше не сприймаються як даність для формування політики. Кремль і далі буде заважати і створювати проблеми, але не визначати.

І по-друге, США і Захід в цілому мають активно допомогти Україні стати історією успіху. «Розширення» Заходу має стати саме історією успіху на відміну, наприклад, від Афганистану, який ніколи частиною Заходу ніким не вважався.

Слова Байдена – це як відома натівська ідентифікація «свій – чужий» для літаків. Тепер ми стаємо «своїми» для Заходу. Це і є нове геополітичне статус-кво.

Ну а далі звісно буде…

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Теги: Джозеф Байден путін Україна війна США росія

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