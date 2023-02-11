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Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Чому реакція НАТО на російські ракети була такою слабкою

glavcom.ua
Міноборони Румунії не підтвердило інформацію про проліт російської ракети над територією країни
фото з відкритих джерел

Українці мають зрозуміти логіку румунів

Під час російського обстрілу російські ракети пролетіли через повітряний простір Румунії. Румуни на це ніяк не зреагували. Чим викликали насмішки з боку українців, які висміюють румунів, кажуть що у них нема яєць і таке інше.

І це дуже дивна, смішна і інфантильна позиція. В українців. Не у румун. Здавалося б, війна мала зробити нас всіх більш дорослими. Але ні.

Бо румуни діяли дуже раціонально і по дорослому. Звісно, нам би, українцям, хотілося, щоб вони збили ці ракети. А заразом і кораблі, з яких ці ракети були випущені потопили. А потім ще всією авіацією НАТО завдали удару по Москві. Але це наше бажання. Яке ґрунтується на нашому ж раціональному бажанню воювати з московитами не самим. Але виключне бажання. І це бажання не має накладатися на наше сприйняття реальності.

А яка реальність? А реальність така, що будь-хто на місці особи, що приймає рішення у Румунії, на якому б рівні це не було, вчинив би так, як вони вчинили. До дорослому. І відповідально.

Ці ракети загрожували румунам? Ні, і румуни про це знали. Вони знали, що ракети летять не по їх душу. То чому ж вони мали їх збивати?

Хтось мав дати команду, мали б злетіти ракети, це б коштувало багато коштів румунських платників податків. Навіщо? Щоби що? А потім потребувало б від військових ще купу бюрократичної роботи. Навіщо їм це?

Атакувати російськи ракети і підвищувати градус ескалації без наявних загроз для країни? Не розумно. Захід цілком природньо намагається не втягнути себе у війну. Бо війна нікому непотрібна. І якщо є вибір, розумне рішення – завжди уникати війни. Це в українців немає вибору. А у румунів він є.

Збивати ракети, які пролітають над територією Румунії – це означає створювати ризики, що обломки цих ракет впадуть і завдадуть шкоду комусь в Румунії. Таким чином, це збільшує ризики для самої країни. Бо самі ракети не становлять ризику.

Тому єдина причина збити ці ракети була б у логіці «А ми зараз їм покажемо». Але це не дуже доросла логіка. І безвідповідальна.

І так, нам би цього хотілося. Але навряд чи система ППО в Румунії керується нашими бажаннями. І навряд чи вона має їх враховувати.

Уявіть, якби у 2008 році росіяни обстрілюючи Тбілісі, чи у 2015 році, коли стріляли по Алеппо, запустили ракети так, щоб вони пролетіли над українською територією? Це важко географічно уявити, але припустимо це. Дав би хтось команду збивати ці ракети? Ні. То чого ми вимагаємо від румун ставати учасниками війни, якщо вони можуть цього не робити? Ми б так само вчинили на місці румун.

То що, росіянам це просто так менеться? Знову ні. Бо, насправді, це збільшує ймовірність отримання Україною зброї, включно із винищувачів. І це для нас дуже важливо. Тому росіяни заплатять свою ціну за ці ракети над країною НАТО. Просто рахунок їм виставлять не відразу.

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Джерело
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Теги: НАТО війна Румунія українці ракета росіяни

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