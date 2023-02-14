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«Вагнер» перестав вербувати в’язнів. Замість нього тепер цим займається інше відомство

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Вагнер» перестав вербувати в’язнів. Замість нього тепер цим займається інше відомство
фото ілюстративне

Вербування в’язнів міністерством оборони РФ підтвердив і представник української розвідки Андрій Юсов

У Росії вербувати ув'язнених на війну проти України замість терористичної організації Вагнера розпочало Міноборони РФ. Про це пише CNN із посиланням на самих ув'язнених та на Головне управління розвідки Міноборони України. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що видання поспілкувалося з російськими ув'язненими та їхніми родичами, які перебували чи досі знаходяться в Україні. Мова йде про в'язнів з підрозділу 08807. Вони запевняють, що працюють безпосередньо на міноборони РФ. Деякі з них мали документи з направленням до військової частини в "ЛНР", яка підпорядковується міноборони.

У жовтні минулого року підрозділ 08807 перекинули під Соледар, де окупанти зазнали великих втрат. При цьому деякі джерела видання зазначають, що в'язнів продовжують страчувати за «провинності», як робили найманці «Вагнера».

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив у коментарі ЗМІ, що до лав російської армії набирають в'язнів. Про це розповідають росіяни, які потрапили у полон.

«Вони наголошують нам, що вони не Вагнер, що вони були офіційно запрошені Міністерством оборони»», – сказав Юсов.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз може запровадити додаткові санкції проти «Вагнера».

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Теги: війна росія окупанти ПВК Вагнера

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