Уламки збитої поблизу Києва ракети «Кинджал»: з’явилося відео

Ракета «Кинджал» вперше опинилася на російському озброєнні у 2017 році. Після пуску з літака вона підіймається на велику висоту у верхні шари атмосфери, а потім за балістичною траєкторією наближається до цілі.

У Росії називають її гіперзвуковою. Видання Defense Express зазначає, що ця ракета може розганятися до гіперзвукової швидкості завдяки прискорювачу, але не може летіти так постійно. На етапі наближення до цілі «Кинджал» рухається швидко, але не досягає гіперзвукової швидкості, кажуть журналісти.

А ось у Генштабі ЗСУ стверджують, що під час заходження на ціль по балістичній траєкторії ракета може розвивати швидкість приблизно 12 тис. км/год, тобто досягати гіперзвуку.