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Уламки збитої поблизу Києва ракети «Кинджал»: з’явилося відео

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уламки збитої поблизу Києва ракети «Кинджал»: з’явилося відео
Під час заходження на ціль по балістичній траєкторії «Кинджал» може розвивати швидкість приблизно 12 тис. км/год
фото: скрін із відео

Українські військовослужбовці вперше збили ракету «Кинджал» у ніч проти 4 травня

Уламки ракети гіперзвукового комплексу «Кинжал», яку збили українські оборонці поблизу Києва, опублікував військовий кореспондент Bild Пауль Ронцхаймер. 

«Сьогодні нам вдалося побачити у Києві останки ракети «Кинжал», збиту системою Patriot. Це стало сенсацією, оскільки гіперзвукова ракета вважалася чудо-зброєю Путіна. Наразі тут проводиться експертиза її частин», – написав журналіст.

Ракета «Кинджал» вперше опинилася на російському озброєнні у 2017 році. Після пуску з літака вона підіймається на велику висоту у верхні шари атмосфери, а потім за балістичною траєкторією наближається до цілі.

У Росії називають її гіперзвуковою. Видання Defense Express зазначає, що ця ракета може розганятися до гіперзвукової швидкості завдяки прискорювачу, але не може летіти так постійно. На етапі наближення до цілі «Кинджал» рухається швидко, але не досягає гіперзвукової швидкості, кажуть журналісти.

А ось у Генштабі ЗСУ стверджують, що під час заходження на ціль по балістичній траєкторії ракета може розвивати швидкість приблизно 12 тис. км/год, тобто досягати гіперзвуку.

Нагадаємо, український військовий портал Defense Express 5 травня повідомив, що українські військовослужбовці вперше збили ракету «Кинджал». Там зазначили, що отримали фото уламків, зокрема носового обтічника зі слідами ураження. Вони належать ракеті Х-47 «Кинджал», якою окупанти намагались уразити Київ у ніч проти 4 травня.

Портал наголошував, що Україна вже офіційно отримала засоби, які можуть боротися з балістичними цілями, – зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Згодом у Повітряних силах України спростували збиття балістичної гіперзвукової ракети «Кинджал» над Києвом вночі 4 травня. Пізніше інформацію таки офіційно підтвердили.

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Теги: ракета війна окупанти Київ

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