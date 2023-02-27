Яким має бути реальний механізм компенсації збитків: звернення Зеленського (відео)

Партнери активніше долучаються до процесів конфіскації російських активів

Ворог атакує нашу країну дронами. ППО дають раду цим атакам. Енергетики ефективно вирішують ті проблеми, які в них виникають. А міжнародні партнери вже звикають до думки, що за втрати України мають платити не вони, а сама Росія. Про це у понеділок розповів президент України у своєму вечірньому зверненні.

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Атаки дронами

Як повідомляє Зеленський, доба почалася з атаки іранськими дронами. Із них більшість – вдалося збити. «Одинадцять із чотирнадцяти. На жаль, були і влучання. Поранені троє працівників ДСНС у Хмельницькому, двоє загинули. Мої співчуття родинам. Другий дрон влучив як раз тоді, коли почалось гасіння пожежі після першого», – наголосив президент. За його словами, це черговий аргумент на користь необхідності поставити Україні сучасні бойові літаки. Володимир Зеленський наголошує, ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією. «Наші льотчики разом із нашими зенітниками, разом з усіма воїнами і фахівцями наших Повітряних сил уже роблять велику роботу. Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибрано авіаційне табу у відносинах із нашими партнерами», – сказав він.

Енергетика впорається

У понеділок увесь день тривала робота в Одесі та Одеському районі з ліквідації наслідків аварії на енергомережі. Було масштабне відключення, але вже протягом дня вдалося відновити подачу електрики. За словами Зеленського, станом на вечір уся критична інфраструктура й абсолютна більшість споживачів – із електрикою. «Я дякую всім енергетикам, усім ремонтним бригадам, які забезпечили швидкий результат. Україна демонструє й демонструватиме, що наша стійкість вища, ніж будь-які очікування», – підкреслив президент країни.

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Ситуація на фронтах

Наразі увага військових прикута до ситуації на сході країні. «Бахмутський напрямок – ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення й оборони.

Наші воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку, – справжні герої», – акцентував Володимир Зеленський.

Співпраця із союзниками

Сьогодні в Києві з візитом перебувала міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен. Разом із президентом України вона обговорила поточну взаємодію і на рівні між Україною та США, і також на рівні глобальних фінансових інституцій, зокрема МВФ. «Обговорили потреби у відбудові в Україні й відновлення справедливості для наших людей та всього вільного світу – це запуск реального механізму компенсації збитків, завданих цією війною... компенсації за рахунок російських активів», – сказав голова держави.

Він зізнався у тому, що це непросте завдання. Але реалізувати його, спрямувати російські активи на відшкодування збитків за війну – це буде одним із найпотужніших ударів вільного світу і по цьому агресору, і по будь-яких агресіях загалом.