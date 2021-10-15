Україна звернулася до партнерів через перепис населення в окупованому Криму
МЗС України називає перепис спробою легітимізувати окупацію
Російська Федерація почала перепис населення в окупованому Криму та Севастополі. Українська сторона просить міжнародних партнерів не визнавати його результатів. Про це повідомляє МЗС України.
У заяві йдеться, що Україна засуджує проведення всеросійського перепису населення в окупованому Криму, оскільки такі дії спрямовані проти державного суверенітету та територіальної цілісності України. Також МЗС називає перепис спробою легітимізувати окупацію.
«Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій», – ідеться в заяві.
У МЗС нагадали, «референдум» у Криму 2014 року не має юридичної сили і не може стати підставою для відображення результатів перепису населення Криму як частини всеросійського перепису.
Офіційний Київ також підкреслює, що основою для оцінки ситуації на півострові може бути тільки об'єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, а також правозахисних неурядових організацій.
«Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати та не використовувати його результатів», – йдеться в заяві.
Зазначимо, перепис в окупованому Криму проводитиметься з 15 жовтня до 14 листопада.
Раніше ЮНЕСКО визнала, що в окупованому Криму погіршилася ситуація з правами людини.
Нагадаємо, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.