Україна звернулася до партнерів через перепис населення в окупованому Криму

Перепис в окупованому Криму проводитиметься з 15 жовтня до 14 листопада

МЗС України називає перепис спробою легітимізувати окупацію

Російська Федерація почала перепис населення в окупованому Криму та Севастополі. Українська сторона просить міжнародних партнерів не визнавати його результатів. Про це повідомляє МЗС України.

У заяві йдеться, що Україна засуджує проведення всеросійського перепису населення в окупованому Криму, оскільки такі дії спрямовані проти державного суверенітету та територіальної цілісності України. Також МЗС називає перепис спробою легітимізувати окупацію.

«Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій», – ідеться в заяві.

У МЗС нагадали, «референдум» у Криму 2014 року не має юридичної сили і не може стати підставою для відображення результатів перепису населення Криму як частини всеросійського перепису.

Офіційний Київ також підкреслює, що основою для оцінки ситуації на півострові може бути тільки об'єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, а також правозахисних неурядових організацій.

«Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати та не використовувати його результатів», – йдеться в заяві.

Зазначимо, перепис в окупованому Криму проводитиметься з 15 жовтня до 14 листопада.

Раніше ЮНЕСКО визнала, що в окупованому Криму погіршилася ситуація з правами людини.

Нагадаємо, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.