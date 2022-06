Європарламент ввів принизливу заборону для російських бізнесменів

Представникам російських компаній закрили доступ на територію Європарламенту. Про це заявила у четвер голова Європарламенту Роберта Мецола.

«Від цього часу представники російських компаній більше не зможуть відвідувати територію Європарламенту», – написала Мецола у себе в соцмережі.

Голова Європарламенту також закликала Єврокомісію і Єврораду наслідувати її прикладу. Заборона стосуватиметься компаній, зазначених як найняті лобісти в ЄС, так і компаній, які перебувають у списку санкцій союзу.

Effective immediately, Russian company representatives are no longer allowed to enter @Europarl_EN premises.



We must not allow them any space to spread their propaganda & false, toxic narratives about the invasion of #Ukraine.



We will remain united & strong against autocrats.