  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Європарламент ввів принизливу заборону для російських бізнесменів
рус
    Політика

    Європарламент ввів принизливу заборону для російських бізнесменів

    Європарламент ввів принизливу заборону для російських бізнесменів
    фото: .dw.com

    Голова Європарламенту також закликала Єврокомісію і Єврораду наслідувати її прикладу

    Представникам російських компаній закрили доступ на територію Європарламенту. Про це заявила у четвер голова Європарламенту Роберта Мецола.

    «Від цього часу представники російських компаній більше не зможуть відвідувати територію Європарламенту», – написала Мецола у себе в соцмережі.

    Голова Європарламенту також закликала Єврокомісію і Єврораду наслідувати її прикладу. Заборона стосуватиметься компаній, зазначених як найняті лобісти в ЄС, так і компаній, які перебувають у списку санкцій союзу.

    Нагадаємо, триває сота доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення, а на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу.

    Читайте також: Росія оголосить війну людству, якщо застосує ядерну зброю – депутат Європарламенту
    Теги: ЄС росія окупанти депутат Європарламент війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Європарламент ввів принизливу заборону для російських бізнесменів