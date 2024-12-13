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Кабмін хотів відправити у відрядження голову Антимонопольного комітету з кримінальним провадженням

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кабмін хотів відправити у відрядження голову Антимонопольного комітету з кримінальним провадженням
Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн і декларуванні недостовірної інформації
фото з відкритих джерел

Захист Кириленка стверджував, що саме голова АМКУ зобов'язаний представляти Україну на заході в Парижі

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко хотів виїхати до Парижу на заходи Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Примітно, що посадовець є фігурантом справи про незаконне збагачення на 56,2 млн грн і декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє журналіст Олег Новіков

Захист стверджував, що саме АМКУ зобов'язане представляти Україну в ОЕСР, а на Кириленка прийшло іменне запрошення. Варто зазначити, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль навіть погодив йому відрядження з 2 по 6 грудня.

Проте суддя ВАКС Леся Федорак відмовилася тимчасово скасувати обмеження. Вона вказана, що згідно з законом про Антимонопольний комітет заступники голови мають відповідати за міжнародні зв'язки, тобто участь Кириленка не обов'язкова, а іменне запрошення пов'язане з тим, що сама Україна раніше надавала список тих, хто буде від країни.

«До того ж, імовірно, сам Кириленко ініціював відрядження перед Шмигалем, бо інакше останній би його не розглядав», – зазначає журналіст.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Кириленку підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. 

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне Бюро розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації». Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку у вигляді застави понад 30 млн грн.

Згодом судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 16 вересня відмовили в задоволенні апеляції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та залишили в силі попереднє рішення не брати під варту очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

До слова, Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА. У вересні 2023 року Кириленко став головою Антимонопольного комітету України.

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Теги: уряд Кабмін Денис Шмигаль Антимонопольний комітет Павло Кириленко

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