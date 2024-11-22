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Уряд пропонує збільшити виплати сім'ям загиблих захисників

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Уряд пропонує збільшити виплати сім'ям загиблих захисників
До Ради подано законопроєкт, який стосується визначення виплат родинам загиблих захисників
фото: Depositphotos

У Раді зареєстровані два нові законопроєкти

Кабінет міністрів пропонує збільшити виплати до 15 млн грн для родин загиблих захисників, які були у статусі цивільних осіб, а також посилити підтримку ветеранського спорту. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Сьогодні на порядку денному маємо одразу декілька документів, які так само направлені на підтримку ветеранів та вшанування подвигу наших захисників і захисниць. Подаємо до Верховної Ради два законопроєкти», – заявив глава уряду.

Перший законопроєкт, за словами Шмигаля, стосується справедливого підходу до визначення виплат родинам загиблих захисників.

«На початку повномасштабної війни багато українців взяли зброю до рук та захищали державу в статусі цивільних осіб. Для родин таких загиблих цивільних передбачена виплата в розмірі 1,9 млн грн. Ми пропонуємо збільшити її до 15 млн грн, і вважаємо, що це правильно і справедливо. Це допоможе підтримати сім’ї тих, хто загинув, захищаючи нашу державу і майбутнє», – наголосив прем'єр.

Другий законопроєкт стосується ветеранського спорту, який вбачається одним із ключових елементів для реабілітації та адаптації.

«Посилюємо спроможність Мінветеранів у цьому напрямку та використання наявної мережі спортивних закладів для ветеранів», – розповів Шмигаль.

Нагадаємо, у жовтні Кабінет міністрів збільшив розміри грошових компенсацій, якщо військовий Збройних сил України отримає поранення і І-ІІІ групу інвалідності, а також збільшив виплати родинам у випадку загибелі бійця. Ідеться не про бойові дії.

Раніше уряд спростив процедуру виплат сім'ям загиблих захисників.

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Теги: Кабмін соцвиплати гроші військові уряд Денис Шмигаль законопроєкт

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