Україна отримає $4,8 млрд від Світового банку

Станом на 21 листопада 2024 року в межах програми Peace Україна отримала $30,8 млрд

Кошти буде спрямовано на соціальні та гуманітарні програми

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить Україні отримати кошти у розмірі $4,8 млрд від Світового банку. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ухвалили сьогодні рішення, яке дозволить залучити ці кошти в межах проєкту Peace. Це допомога, яку фінансують Сполучені Штати та партнери з розвитку», – каже він.

Як зазначив прем'єр, гроші будуть направлені на соціальні та гуманітарні програми.

Шмигаль нагадав, що з початку російського повномасштабного вторгнення Україна отримала понад $100 млрд зовнішнього фінансування.

Нагадаємо, Світовий банк надав Україні $750 млн для підтримки інституційних реформ.

Як відомо, Світовий банк заявив про сповільнення росту економіки України в наступному році. За прогнозом, в Україні значні збитки від вторгнення Росії та масштабних перебоїв з електроенергією, ймовірно, сповільнять зростання з 5,3% минулого року до 3,2% цього року та 2% у 2025 році.

Раніше рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом щонайменше $10 млрд.

Як повідомлялося, група Світового банку перевела Україну в категорію країн з доходами вищими за середні, що пов'язано з економічним зростанням країни у 2023 році.

До слова, Україна та Міжнародний валютний фонд на експертному рівні домовилися про шостий перегляд програми в межах Механізму розширеного фінансування (EFF).