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Міноборони презентувало план цифровізації ВЛК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони презентувало план цифровізації ВЛК
Держава готує кроки щодо цифровізації військово-лікарських комісій
фото з відкритих джерел

Наприкінці цього тижня Міноборони винесе план цифровізації ВЛК на затвердження урядом

В Офісі президента відбулася міжвідомча нарада щодо цифровізації військово-лікарських комісій. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Серед ключових цілей наради – підвищення обороноздатності, забезпечення справедливості та боротьба з корупцією.

«Як і домовлялись два тижні тому, Міноборони презентували план цифровізації ВЛК. Головні цілі – позбутись зайвих процедур, забезпечити прозорість і швидкість», – повідомила заступниця Єрмака.

Посадовиця зауважила, що під час наради було вирішено, що наприкінці цього тижня Міноборони вже винесе план цифровізації ВЛК на затвердження урядом.

«Також домовились, що до кінця року синхронізуємо дві важливі інформаційні системи МОЗ і Мінсоц: Електронну систему охорони здоров’я та Єдину інформаційну систему соціальної сфери», – каже Верещук.

Нагадаємо, від початку 2024 року Служба безпеки України відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників військово-лікарських комісій.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України ініціювало перевірку установ, які проводять військово-лікарську комісію, використовуючи спеціальні інспекційні механізми.

Як відомо, військовозобов'язані громадяни, які раніше мали статус «обмежено придатний», до 5 лютого 2025 року повинні повторно пройти військово-лікарську комісію. Раніше «Главком» зібрав повний перелік хвороб, які є підставою для прийняття рішення ВЛК про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку.

До слова, в Україні змінилися правила проходження військово-лікарської комісії.

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Теги: уряд Офіс президента Ірина Верещук Міноборони

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