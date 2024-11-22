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Уряд схвалив план реалізації стратегії морської безпеки України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд схвалив план реалізації стратегії морської безпеки України
Стратегія морської безпеки України ґрунтується на засадах оборони та безпеки, а також стійкості й розвитку
фото з відкритих джерел

Стратегія морської безпеки має підвищити спроможність компонентів сектору безпеки і оборони України

Кабінет міністрів схвалив план реалізації стратегії морської безпеки України. Його розробило Міністерство оборони. Про це повідомив очільник оборонного відомства Рустем Умєров.

За словами міністра, документ має на меті забезпечити виконання завдань та цілей, визначених стратегією, яка була схвалена РНБО та введена в дію указом президента.

Основні завдання плану:

  • ​посилення спроможності сектору безпеки і оборони України, Військово-морських сил ЗСУ та Морської охорони Держприкордонслужби для протидії агресії та реагування на інші загрози морській безпеці
  • ​деокупація тимчасово окупованих територій узбережжя, внутрішніх вод і континентального шельфу України
  • ​отримання компенсацій за втрати, завдані агресором, і відновлення морської та річкової інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни.

«Це важливий крок для посилення морської безпеки нашої держави», – зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо стратегії морської безпеки. Повідомлялося, що Кабінет міністрів разом зі Службою безпеки та Службою зовнішньої розвідки у тримісячний строк мають розробити та затвердити план заходів з реалізації даної стратегії. Вона є основою для розроблення інших документів планування у сфері забезпечення морської безпеки держави.

До слова, корвет класу Ada «Гетьман Іван Мазепа» вийшов у море на чергові ходові випробування.

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Теги: Кабмін Міноборони уряд Рустем Умєров

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