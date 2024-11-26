Україна ризикує втратити стратегічний актив, якщо не буде добудовано ХАЕС – Сапожников

Україна ризикує втратити стратегічний актив, якщо не буде добудовано ХАЕС

Експерт наголошує, що сьогодні у світі відбувається ренесанс ядерної енергетики, адже її визнано одним із ключових джерел декарбонізованої енергії

Україна стоїть перед ризиком втратити важливий стратегічний актив, якщо не буде добудовано третій і четвертий енергоблоки Хмельницької АЕС. Про це в інтерв’ю заявив голова правління АТ «Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут «Енергопроект» Юрій Сапожников в інтервʼю виданню Апортроф.

За його словами, ці об’єкти, законсервовані ще у 1990-х роках, мають будівельну готовність на рівні 75% і 25% відповідно, що робить їх унікальним ресурсом для розвитку енергетичної галузі країни.

Експерт наголошує, що сьогодні у світі відбувається ренесанс ядерної енергетики, адже її визнано одним із ключових джерел декарбонізованої енергії. Банки готові інвестувати в проєкти атомної генерації, оскільки це стабільна та екологічно безпечна альтернатива. У цьому контексті добудова ХАЕС є не лише економічно доцільною, але й критично важливою для енергетичної незалежності України.

»Ми говоримо про актив, який вже сьогодні має оцінну вартість понад мільярд доларів. Відмовитися від добудови – це буквально змарнувати цей ресурс, помножити його на нуль», – зазначив Юрій Сапожников.

Окрім економічної вигоди, добудова двох енергоблоків створить тисячі робочих місць та стане потужним поштовхом для розвитку будівельної індустрії і суміжних галузей. На пікових етапах будівництва передбачається залучення до трьох тисяч працівників. У довгостроковій перспективі ці об’єкти забезпечать стабільне енергопостачання і суттєво знизять залежність України від імпорту енергії.

Сапожников також наголосив, що чекати завершення війни для початку робіт не варто.

»Законодавчі, проєктні та експертні процедури можна розпочати вже зараз, щоб після закінчення бойових дій перейти до активної фази будівництва. Це стратегічний крок, який забезпечить Україні енергетичну безпеку та економічну стабільність», – підсумував він.

Нагадаємо, Уряд планує реалізувати проект добудови блоків 3 та 4 Хмельницької АЕС. Проект офіційно підтримали США та країни ЄС. Добудова готових на 25-75% блоків дасть країні 2,2 ГВт додаткової потужності.