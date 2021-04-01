Кабмін назвав умову для переїзду міністерств у регіони

Для початку перенесення потрібно перевести максимальну кількість процесів в онлайн, заявив міністр

Президент запропонував протягом двох років перемістити центральні органи виконавчої влади з Києва в регіони

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов розповів, коли може початися перенесення органів влади у регіони. За його словами, для початку перенесення потрібно перевести максимальну кількість процесів в онлайн.

Про це міністр сказав в коментарі «РБК-Україна».

«Найголовніша умова – продовження реформування в рамках електронного уряду, в рамках держави в смартфоні, в рамках тих кроків, які ми робимо в напрямку діджиталізації, тобто переведення максимальної кількості процесів в онлайн. Після цього вже можна буде говорити про перенесення в регіони якихось конкретних органів виконавчої влади», – заявив Немчінов.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський запропонував протягом двох років перенести міністерства з Києва в регіони. На думку глави держави, перенесення органів влади стимулюватиме розвиток регіонів.

Після цього Немчінов розповів, що в першу чергу в регіони будуть переносити новостворені органи влади, наприклад, комісії чи бюро. Однак перенесення міністерств також не виключають, якщо буде така пропозиція від членів уряду.

Нагадаємо, що перед другим туром виборів президента України 2019 року Зеленський говорив про можливість перенесення Адміністрації президента з вулиці Банкової в Києві.

20 червня Зеленський підписав указ №417/2019, яким реорганізував Адміністрацію президента в Офіс президента України. Офіс планували перенести в Український дім на Європейській площі в Києві. Станом на 30 березня 2021 року Офіс президента розташований на Банковій.

3 квітня 2020 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3300 про перенесення Конституційного суду України в Харків. Він досі в роботі профільного комітету.