Перебуває у лавах ЗСУ: що відомо про Оксена Лісового, який може стати новим міністром освіти

Оксен Лісовий уже близько року бере участь у бойових діях, одночасно виконуючи обов’язки директора Малої академії наук України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 18 березня анонсував кадрові зміни в Уряді. Він, зокрема, повідомив про звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та призначення замість нього Оксена Лісового.

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Тим часом, Оксен Лісовий уже близько року бере участь у бойових діях, одночасно виконуючи обов’язки директора Малої академії наук України.

Із початком повномасштабного російського вторгнення він долучився до війська як доброволець у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Зокрема у своєму фейсбуці він розповідав про участь у боях на сході, в районі агломерації Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка та поблизу Кремінної.

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Оксен Лісовий народився 21 липня 1972 року на Київщині у родині відомих дисидентів Василя і Віри Лісових. За два тижні до його народження радянська влада заарештувала батька, який виступив з відкритим листом на захист шістдесятників, а мати за це була звільнена з роботи в Інституті педагогіки. Василь Лісовий провів у таборах та засланні 11 років і був звільнений у липні 1983-го.

«Участь у війні проти імперії, не по своїй волі, я почав брати за тиждень до свого народження. Саме тоді КДБ заарештувало мого батька… За свою інтелектуальну діяльність він отримав загалом 11 років тюрем і заслань у Сибір. Відповідно я ріс в атмосфері війни у формі інтелектуального спротиву імперському суїцидальному абсурду», – розповідав Оксен Лісовий в інтерв'ю «Вікнам».

Оксен Лісовий з 2010 року обіймає посаду директора Національного центру Мала академія наук України (МАН).

За даними НАН, він має ступінь кандидата філософських наук (філософська антропологія, філософія культури), а у 2015 році отримав вчене звання доцента.

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У 2012 році Лісовий став лауреатом Державної премії України в галузі освіти, у 2021-му отримав почесне звання Заслужений працівник освіти України.

У вересні 2020 року спільно з президентом Малої академії наук Станіславом Довгим ініціював заснування першого в Україні Музею науки, який відкрили на ВДНГ у Києві.

Нагадаємо, Шкарлет зробив помилку у заяві на звільнення. У шапці він неправильно вказав своє прізвище.

На засіданні фракції політичної партії «Слуга народу» 18 березня обговорили кадрові зміни в Уряді, які плануються на наступний тиждень.

Раніше стало відомо, що голова Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет йде у відставку.

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Також повідомлялося, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін залишає посаду.