Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Перебуває у лавах ЗСУ: що відомо про Оксена Лісового, який може стати новим міністром освіти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Перебуває у лавах ЗСУ: що відомо про Оксена Лісового, який може стати новим міністром освіти
Оксен Лісовий уже рік перебуває у війську
фото з відкритих джерел

Оксен Лісовий уже близько року бере участь у бойових діях, одночасно виконуючи обов’язки директора Малої академії наук України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 18 березня анонсував кадрові зміни в Уряді. Він, зокрема, повідомив про звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та призначення замість нього Оксена Лісового.

Тим часом, Оксен Лісовий уже близько року бере участь у бойових діях, одночасно виконуючи обов’язки директора Малої академії наук України.

Перебуває у лавах ЗСУ: що відомо про Оксена Лісового, який може стати новим міністром освіти фото 1

Із початком повномасштабного російського вторгнення він долучився до війська як доброволець у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Зокрема у своєму фейсбуці він розповідав про участь у боях на сході, в районі агломерації Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка та поблизу Кремінної.

Перебуває у лавах ЗСУ: що відомо про Оксена Лісового, який може стати новим міністром освіти фото 2

Оксен Лісовий народився 21 липня 1972 року на Київщині у родині відомих дисидентів Василя і Віри Лісових. За два тижні до його народження радянська влада заарештувала батька, який виступив з відкритим листом на захист шістдесятників, а мати за це була звільнена з роботи в Інституті педагогіки. Василь Лісовий провів у таборах та засланні 11 років і був звільнений у липні 1983-го.

Перебуває у лавах ЗСУ: що відомо про Оксена Лісового, який може стати новим міністром освіти фото 3

«Участь у війні проти імперії, не по своїй волі, я почав брати за тиждень до свого народження. Саме тоді КДБ заарештувало мого батька… За свою інтелектуальну діяльність він отримав загалом 11 років тюрем і заслань у Сибір. Відповідно я ріс в атмосфері війни у формі інтелектуального спротиву імперському суїцидальному абсурду», – розповідав Оксен Лісовий в інтерв'ю «Вікнам».

Перебуває у лавах ЗСУ: що відомо про Оксена Лісового, який може стати новим міністром освіти фото 4

Оксен Лісовий з 2010 року обіймає посаду директора Національного центру Мала академія наук України (МАН).

За даними НАН, він має ступінь кандидата філософських наук (філософська антропологія, філософія культури), а у 2015 році отримав вчене звання доцента.

У 2012 році Лісовий став лауреатом Державної премії України в галузі освіти, у 2021-му отримав почесне звання Заслужений працівник освіти України.

У вересні 2020 року спільно з президентом Малої академії наук Станіславом Довгим ініціював заснування першого в Україні Музею науки, який відкрили на ВДНГ у Києві.

Нагадаємо, Шкарлет зробив помилку у заяві на звільнення. У шапці він неправильно вказав своє прізвище.

На засіданні фракції політичної партії «Слуга народу» 18 березня обговорили кадрові зміни в Уряді, які плануються на наступний тиждень.

Раніше стало відомо, що голова Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет йде у відставку.

Також повідомлялося, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін залишає посаду.

Теги: 8 березня міністр кадрові зміни партії Слов’янськ Радянська влада Павло Рябікін філософія влада Сибір Денис Шмигаль Алі Сов звільнення Сергій Шкарлет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шкарлет йде у відставку – ЗМІ
Шкарлет йде у відставку – ЗМІ
Вчора, 19:03
Оксен Лісовий – директор Малої академії наук
Стало відомо, хто може стати міністром освіти замість Шкарлета
Вчора, 21:38
Заяву Шкарлета розглянуть на найближчому засіданні Верховної Ради
Шкарлет зробив помилку у заяві на звільнення
Сьогодні, 18:56

Наука та освіта

Перебуває у лавах ЗСУ: що відомо про Оксена Лісового, який може стати новим міністром освіти
Перебуває у лавах ЗСУ: що відомо про Оксена Лісового, який може стати новим міністром освіти
Кадрове рішення від Бога. Забужко розхвалила Зеленського
Кадрове рішення від Бога. Забужко розхвалила Зеленського
Стало відомо, хто може стати міністром освіти замість Шкарлета
Стало відомо, хто може стати міністром освіти замість Шкарлета
Шкарлет йде у відставку – ЗМІ
Шкарлет йде у відставку – ЗМІ
У Києво-Могилянці розгорівся мовний конфлікт
У Києво-Могилянці розгорівся мовний конфлікт
Чи потрібна російська мова в школах: результати опитування
Чи потрібна російська мова в школах: результати опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Путін після ордеру на свій арешт влаштував атаку на Україну: ситуація в областях
91K
Ордер на арешт Путіна: розвідка повідомила, як змінилися настрої в Кремлі
62K
На Київщині прогриміли вибухи: перші подробиці
57K
Вчені дослідили вплив алкоголю на мозок: нові результати вражають
24K
Лише за електронним рецептом: які ліки не продаватимуть в аптеці без призначення лікаря
17K
Чи можна залишитися в Лаврі? Епіфаній зробив пропозицію монахам Московської церкви

Новини

Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
Сьогодні, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
Сьогодні, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
Сьогодні, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
Сьогодні, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
16 березня, 23:14

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту