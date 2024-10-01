Умєров анонсував кадрові зміни в Міноборони: деталі

Умєров пообіцяв повідомити окремо про нові призначення, включно із заступниками міністра

Міністр оборони Рустем Умєров підписав подання до Кабінету міністрів про звільнення заступників міністра оборони. Йдеться Станіслава Гайдера, який переходить на посаду керівника Офісу міністра, Олександра Сергія, Юрія Джигиру та Людмилу Дараган, яка перейде на посаду державного секретаря. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

«Система Міністерства оборони України – Збройні сили, Головне управління розвідки та Державна спеціальна служба транспорту – під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни», – каже він.

Умєров пообіцяв повідомити окремо про нові призначення, включно із заступниками міністра



Також міністр розповів про реформування системи оборонних закупівель.



«Спецтехноекспорт» (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання – довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами. Також продовжуємо реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО», – зазначив очільник Міноборони.



Як зазначив міністр, найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до Кабміну буде зроблено цього тижня.

Нагадаємо, кандидатів на посади керівників підприємств, управління яких здійснює Міністерство оборони України, віднині визначатиме спеціалізована робоча група. Це дасть змогу залучати професійних менеджерів та якісніше задовольняти потреби Сил оборони.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час російського наступу жодному командиру не відмовив у наданні того, що мав. Він допомагав усіма силами та засобами, які були потрібні.