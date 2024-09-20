Зеленський змінив склад Cтавки

До персонального складу Ставки введені троє міністрів

Президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію Ради національної безпеки і оборони України та видав новий указ, яким оновив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний документ опублікований на офіційному сайті глави держави.

Згідно з указом, до персонального складу Ставки введені:

Олексій Кулеба – віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій;

Андрій Сибіга – міністр закордонних справ;

Герман Сметанін – міністр з питань стратегічних галузей промисловості.

Крім того, в персональному складі Ставки затверджено позаштатного радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна.

Водночас зі складу Ставки виведено ексміністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Нагадаємо, 16 вересня Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Серед ключових питань були ситуація на фронті, захист об'єктів критичної інфраструктури, центри бойової підготовки та безпілотники.

До слова, днями президент заявив, що Україна підготувала всі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Для його реалізації потрібна рішучість партнерів.