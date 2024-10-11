Кабмін провів чергові кадрові зміни

Михайла Янчука було звільнено з посади голови Державного агентства водних ресурсів

Ігор Гопчак тимчасово виконуватиме обов’язки голови Державного агентства водних ресурсів

Кабінет міністрів провів нові кадрові зміни. Зокрема, уряд призначив двох заступників міністру оборони Рустему Умєрову. Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Сергій Мельник став заступником очільника Міноборони. Сергія Боєва було призначено на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції, натомість звільнивши Олександра Балануцу.

Крім того, уряд призначив Марину Денисюк заступницею міністра розвитку громад та територій, а також тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державного агентства водних ресурсів України на Ігоря Гопчака.

Варто зазначити, що Кабмін також звільнив:

заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції – Сергія Боєва;

голову Державного агентства водних ресурсів України – Михайла Янчука;

заступника голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації – Максима Рівтіна.

До слова, Кабінет міністрів звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони, а також Людмилу Дараган з посади державного секретаря Міноборони.

Раніше президент Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки.

Як повідомлялося, до наглядової ради АТ «Укрзалізниця» надійшла заява про звільнення від Євгена Лященка.