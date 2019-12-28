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    Політика

    Кабмін звільнив голову Агентства з розшуку та менеджменту активів

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    Антон Янчук&nbsp; - Кабмін звільнив голову Агентства з розшуку та менеджменту активів
    Антон Янчук 

    21 листопада уряд відсторонив керівництво Агентства від виконання обов’язків

    Кабінет міністр України звільнив Антона Янчука з посади голови Агентства з розшуку та менеджменту активів.

    Про це йдеться у розпорядженні №1374-р Кабінету міністрів від 27 грудня.

    «Звільнити Янчука Антона Володимировича з посади Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу»«, – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, 21 листопада уряд відсторонив керівництво Агентства з розшуку та менеджменту активів від виконання обов’язків через зрив приватною фірмою – управителем теплоцентралі опалювального сезону у містах Новояворівськ і Новий Роздол.

    Розпорядженням уряду №1146-р від 27 листопада тимчасово виконуючим обов’язки глави відомства призначений Віталій Сигидин, який обіймав посаду начальника відділу моніторингу ефективності менеджменту активів Агентства з розшуку та менеджменту активів.

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    Як повідомлялось, у п’ятницю президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань і призначив тимчасовою виконувачкою обов’язків директора Ірину Венедіктову.

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