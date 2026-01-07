Відтік українських чоловіків за кордон. Канцлер Німеччини звернувся до Зеленського

Мерц закликав Україну створити умови, щоб молоді чоловіки залишалися в країні для служби та роботи

Мерц наголосив, що економічна спроможність України є ключовою складовою її майбутньої безпеки та здатності стримувати Росію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Україна має створити умови, щоб молоді чоловіки залишалися в країні для служби та роботи, а не виїжджали до держав Євросоюзу. Про це він сказав під час пресконференції в Парижі.

Мерц наголосив, що економічна спроможність України є ключовою складовою її майбутньої безпеки та здатності стримувати Росію. «Дорогий Володимире, я хочу сказати це відкрито: з цього випливають і певні очікування щодо України. Ми вже говорили про це у Брюсселі», – наголосив канцлер на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським після завершення саміту «коаліції охочих».

«Україна має бути організована так, щоб її молоді чоловіки ставали на службу безпечній та економічно здоровій Україні, а не виїжджали до Німеччини, Польщі чи Франції, як ми це взаємно спостерігаємо», – додав Мерц.

За його словами, це очікування є таким, яке Україна здатна виконати. Окремо Мерц підкреслив, що Україна має гарантувати проходження військової служби молодими чоловіками у власній країні. «Україна повинна гарантувати це, щоб молоді люди не виїжджали в Німеччину, Польщу чи Францію», – сказав він.

Канцлер також звернув увагу на зв’язок між післявоєнною відбудовою та безпековими гарантіями, зазначивши, що економічні програми мають забезпечити українцям можливість працювати вдома.

«Україна повинна забезпечити, щоб її молоді чоловіки могли знайти гідну роботу у власній країні, а не їздити до Німеччини, Польщі чи Франції. Це те, що ми вже обговорювали разом у Брюсселі, і я думаю, що це очікування, яке Україна може виконати і виконає», – сказав Мерц.

За його словами, всі учасники «коаліції охочих» мають пройти внутрішні процедури, щоб визначити свій внесок як у систему гарантій безпеки, так і у відбудову України.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц попередив, що Україна опинилася на межі масштабної гуманітарної та енергетичної кризи.

Мерц прямо звинуватив російську владу у вчиненні воєнних злочинів через цілеспрямоване нищення критично важливих мереж. Він підкреслив, що офіційний Берлін зацікавлений у якнайшвидшому завершенні конфлікту, проте вважає це реальним лише за однієї умови.