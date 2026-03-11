Тимошенко назвала справедливий розмір мінімальної пенсії і оголосила збір підписів за перерахунок

«Батьківщина» ініціює всеукраїнський збір підписів за перерахунок та підвищення пенсій

Недопустимо виплачувати пенсію, меншу за мінімальний прожитковий рівень, який нині становить 6400 гривень. «Батьківщина» вимагатиме внести зміни до бюджету-2026, аби відновити справедливість для майже 9 мільйонів людей. Про це заявила лідерка партії Юлія Тимошенко.

За її словами, проведена урядом у березні індексація в 12% жодним чином не покращила становище пенсіонерів, які отримують пенсію, нижче 3 тисяч гривень.

«Хто дав право порушити закон і платити людям пенсійного віку пенсію, на яку вижити неможливо? Пенсія має бути хоча б на рівні мінімального прожиткового рівня, а це 6400 гривень», – наголосила Юлія Тимошенко.

Вона вкотре наголосила, що бюджет-2026 – глибоко корумпований і несправедливий, в ньому передбачено низку корупційних видатків, однак не враховано право людей на гідне життя. Тож команда «Батьківщини» закликає відновити справедливість і внести необхідні зміни в бюджет на 2026 рік.

Виступ Юлії Тимошенко у Верховній Раді

«Ми починаємо збирати петицію для звернення до президента. І ми будемо наполягати на справедливості», – пообіцяла Юлія Тимошенко.

Станом на зараз (2026 рік) мінімальна пенсія в Україні становить:

2 595 грн на місяць – це базовий мінімальний розмір пенсії, який дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Він діє з 1 січня 2026 року відповідно до держбюджету.

Але фактична гарантована мінімальна пенсія для деяких категорій більша.

Для людей від 65 років із повним стажем:

не менше 3 458,80 грн

це 40 % мінімальної зарплати (8 647 грн).

До слова, з 1 березня 2026 пенсії проіндексовано приблизно на 12,1 %, але це стосується вже призначених пенсій – вони можуть зрости від 100 до 2 595 грн залежно від стажу і розміру виплат.