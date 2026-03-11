Головна Країна Політика
Візит угорців до України для інспекції «Дружби»: Зеленський зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Візит угорців до України для інспекції «Дружби»: Зеленський зробив заяву
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Президент про угорців: А що робить тут делегація? Мені невідомо

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо, що саме в Україні роблять угорці, які приїхали нібито для переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Про це він зауважив перед зустріччю із президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, передає «Главком».

«А що робить тут делегація? Мені невідомо. У Міністерстві закордонних справ мені сказали, що, ну, приїхали люди. Вони охарактеризували це як, приватна поїздка», – наголосив президент.

Напередодні угорці на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком вирушили до України, де нібито планують провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» та перевірити його стан. До складу групи входять фахівець нафтової промисловості, державний керівник, який має досвід у міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку. Перед візитом в Україну вони провели переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду.

Згодом речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що громадяни Угорщини, які прибули до України нібито для переговорів щодо нафтопроводу «Дружба», не мають статусу офіційної делегації та не запланували жодних офіційних зустрічей.

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 березня 2026 року заявив, що готовий силою змусити Україну відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Раніше прем’єр Угорщини звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти. За його словами, президент України нібито заявив, що не має наміру відкривати нафтопровід, попри зобов’язання в межах угод з ЄС, які передбачають транспортування нафти через «Дружбу».

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч з головою ЄС Урсулою фон дер Ляєн, щоб посилити тиск на Україну та пришвидшити відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».

Теги: Володимир Зеленський Угорщина

Візит угорців до України для інспекції «Дружби»: Зеленський зробив заяву
Візит угорців до України для інспекції «Дружби»: Зеленський зробив заяву
