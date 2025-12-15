Перемовини щодо України ще ніколи не були такими серйозними – МЗС Німеччини

Міністр МЗС Німеччини вважає, що американці узгодили свою позицію з Москвою

У Берліні пройшов перший раунд перемовин щодо завершення війни Росії проти України. Результати першого етапу прокоментував міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Про це пише «Главком» із посиланням на ntv.

«Переговори ще ніколи не були такими серйозними, як зараз», – заявив міністр МЗС Німеччини в етері радіостанції Deutschlandfunk. За його словами, значний вплив на результати переговорів мають європейські партнери. Також він зауважив, що представники США «очевидно» перед перемовинами узгодили свою позицію з Москвою.

Однак він зазначає, що перемовини все ж таки були «істотними» для того, щоб досягти спільної мети у вирішенні питання миру. Проте, чи будуть вони успішними, «ми дізнаємося лише наприкінці тижня», сказав Йоганн Вадефуль. «Володимир Путін не повинен помилятися: ми рішуче налаштовані зберегти обороноздатність України», – додав політик.

Нагадаємо, що у Берліні 14 грудня розпочалася тристороння зустріч президента Володимира Зеленського щодо завершення війни Росії проти України. Разом з українською стороною до німецької столиці прибули представники США – Джаред Кушнер та Стів Віткофф, які представляють команду президента Дональда Трампа. Також на зустрічі присутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

15 грудня у Берліні розпочався другий раунд перемовин між Україною та США. Українська делегація на чолі із президентом Володимиром Зеленським прибула до Берліна на зустріч із представниками США для обговорення завершення війни.

Раніше «Главком» писав про те, як Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив скептицизм щодо готовності російського диктатора Володимира Путіна до миру. Також міністр висловив свою думку щодо участі американських посередників, Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, у переговорах щодо України.