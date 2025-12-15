Головна Світ Політика
search button user button menu button

Перемовини щодо України ще ніколи не були такими серйозними – МЗС Німеччини

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Перемовини щодо України ще ніколи не були такими серйозними – МЗС Німеччини
На думку Йоганна Вадефуля, значний вплив на результати переговорів мають європейські партнери
фото: imago images/Political-Moments

Міністр МЗС Німеччини вважає, що американці узгодили свою позицію з Москвою

У Берліні пройшов перший раунд перемовин щодо завершення війни Росії проти України. Результати першого етапу прокоментував міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Про це пише «Главком» із посиланням на ntv.

«Переговори ще ніколи не були такими серйозними, як зараз», – заявив міністр МЗС Німеччини в етері радіостанції Deutschlandfunk. За його словами, значний вплив на результати переговорів мають європейські партнери. Також він зауважив, що представники США «очевидно» перед перемовинами узгодили свою позицію з Москвою.

Однак він зазначає, що перемовини все ж таки були «істотними» для того, щоб досягти спільної мети у вирішенні питання миру. Проте, чи будуть вони успішними, «ми дізнаємося лише наприкінці тижня», сказав Йоганн Вадефуль. «Володимир Путін не повинен помилятися: ми рішуче налаштовані зберегти обороноздатність України», – додав політик.

Нагадаємо, що у Берліні 14 грудня розпочалася тристороння зустріч президента Володимира Зеленського щодо завершення війни Росії проти України. Разом з українською стороною до німецької столиці прибули представники США – Джаред Кушнер та Стів Віткофф, які представляють команду президента Дональда Трампа. Також на зустрічі присутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

15 грудня у Берліні розпочався другий раунд перемовин між Україною та США. Українська делегація на чолі із президентом Володимиром Зеленським прибула до Берліна на зустріч із представниками США для обговорення завершення війни.

Раніше «Главком» писав про те, як Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив скептицизм щодо готовності російського диктатора Володимира Путіна до миру. Також міністр висловив свою думку щодо участі американських посередників, Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, у переговорах щодо України.

Читайте також:

Теги: МЗС росія Німеччина війна Україна Берлін переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росії не допоможе культура
«Громадянська війна між тупими і ще тупішими». Росіянка, що переселилася в Україну, описала майбутнє РФ
3 грудня, 14:00
В уряді Нідерландів оголосили про намір ліквідувати житло для українців після завершення тимчасового захисту
Нідерланди планують припинити роботу центрів для українців у 2027 році
2 грудня, 15:24
Зеленський та Кошта узгодили координацію перед перемовинами з США
Зеленський і Кошта обговорили майбутні перемовини України з США
4 грудня, 20:02
Євросоюз готує нові санкції проти РФ
Європейські посли схвалили черговий пакет санкцій проти РФ
10 грудня, 13:47
Скільки часу Росії потрібно для захоплення Донбасу: прогноз ISW
Скільки часу Росії потрібно для захоплення Донбасу: прогноз ISW
11 грудня, 02:28
У Тернополі в будинок могла влучити ракета Х-101
Тернопіль оголосив три дні жалоби
19 листопада, 16:16
Трамп не буде знімати санкції проти Росії
Трамп анонсував нові санкції проти РФ
21 листопада, 20:29
Сукупно витрати російського бюджету на армію і силові органи складуть 16,84 трлн рублів
Путін затвердив бюджет на 2026 рік: РФ витратить на війну з Україною рекордну суму
29 листопада, 18:31
У Флориді відбулись мирні перемовини між Україною та США
США можуть заблокувати Україні шлях до НАТО? Версія CNN
1 грудня, 09:57

Політика

Беспілотники СБУ втретє атакували нафтові платформи РФ у Каспійському морі
Беспілотники СБУ втретє атакували нафтові платформи РФ у Каспійському морі
Перемовини щодо України ще ніколи не були такими серйозними – МЗС Німеччини
Перемовини щодо України ще ніколи не були такими серйозними – МЗС Німеччини
Які темпи просування Росії на Донеччині? Аналітики DeepState назвали реальні цифри
Які темпи просування Росії на Донеччині? Аналітики DeepState назвали реальні цифри
«Це було моєю мрією»: Навроцький про роль Польщі у мирному процесі України
«Це було моєю мрією»: Навроцький про роль Польщі у мирному процесі України
Віткофф і Кушнер візьмуть участь у засіданні Ради ЄС онлайн
Віткофф і Кушнер візьмуть участь у засіданні Ради ЄС онлайн
ЄС посилив санкції проти Білорусі через гібридні атаки
ЄС посилив санкції проти Білорусі через гібридні атаки

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua