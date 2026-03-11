Головна Країна Політика
search button user button menu button

Туристи, а не делегація? МЗС зробило заяву про угорців, які приїхали інспектувати «Дружбу»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Туристи, а не делегація? МЗС зробило заяву про угорців, які приїхали інспектувати «Дружбу»
Георгій Тихий прокоментував приїзд угорців
фото: МЗС України

Тихий підкреслив, що угорці перебувають на території України без офіційного статусу

Громадяни Угорщини, які прибули до України нібито для переговорів щодо нафтопроводу «Дружба», не мають статусу офіційної делегації та не запланували жодних офіційних зустрічей. Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив у коментарі журналістам, передає «Главком».

«Ми знаємо, що сьогодні вранці на територію України заїхала група громадян Угорщини за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом. Будь-які особи з туристичною метою можуть саме так заїхати в Україну з країн Шенгену», – наголосив речник.

Тихий підкреслив, що ця група осіб перебуває на території України без офіційного статусу і без узгодженого графіка офіційних контактів, тому називати їх «делегацією» некоректно.

«На території України можуть перебувати громадян інших держав, які з повагою ставляться до України і дотримуються загальних правил відвідин, зокрема з туристичною метою», – підкреслив Тихий.

Напередодні угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком вирушила до України, де нібито планує провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» та перевірити його стан. До складу групи входять фахівець нафтової промисловості, державний керівник, який має досвід у міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку. Перед візитом в Україну вони провели переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду.

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 березня 2026 року заявив, що готовий силою змусити Україну відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Раніше прем’єр Угорщини звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти. За його словами, президент України нібито заявив, що не має наміру відкривати нафтопровід, попри зобов’язання в межах угод з ЄС, які передбачають транспортування нафти через «Дружбу».

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч з головою ЄС Урсулою фон дер Ляєн, щоб посилити тиск на Україну та пришвидшити відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».

Читайте також:

Теги: Угорщина МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угорський та словацький премʼєри не підтримують виділення ЄС кредиту для України на 90 млрд євро
ЄС розробив план передачі Україні €30 млрд попри вето Угорщини та Словаччини – Politico
Сьогодні, 10:08
Єврокомісія комісія розглядає варіанти допомоги для відновлення постачання нафти
Єврокомісія шукає варіанти, як відремонтувати «Дружбу»
6 березня, 21:02
Лубінець звернувся до Угорщини
Захоплення інкасаторів Ощадбанку: Лубінець звернувся до угорського омбудсмена
6 березня, 13:16
Путін передав Угорщині полонених українців
РФ передала Угорщині двох полонених українців: Координаційний штаб зробив заяву
5 березня, 09:34
Сибіга: Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається
Путін втратив трьох своїх найближчих друзів – Сибіга
1 березня, 11:10
Петер Мадяр заявив, що угорці вирішать між «Європою і минулим»
Лідер угорської опозиції заявив, що вибори стануть вибором між Європою і Орбаном
26 лютого, 15:21
Тонни сміття пливуть Тисою у бік Угорщини
Тиса несе тонни сміття до Угорщини (відео)
25 лютого, 13:00
Будапешт заблокував кредит ЄС, що мав допомогти Україні вже навесні
Єврокомісія закликала Орбана розблокувати €90 млрд для України
21 лютого, 10:29
Марія Малмер Стенергард висловилася про імпорт російських добрив, який досі триває
«Я розчарована». Глава МЗС Швеції висловилася про нові санкції проти РФ
13 лютого, 21:08

Політика

Туристи, а не делегація? МЗС зробило заяву про угорців, які приїхали інспектувати «Дружбу»
Туристи, а не делегація? МЗС зробило заяву про угорців, які приїхали інспектувати «Дружбу»
У Раді президентка Бундестагу оголосила про допомогу Україні на €200 млн
У Раді президентка Бундестагу оголосила про допомогу Україні на €200 млн
Тимошенко назвала справедливий розмір мінімальної пенсії і оголосила збір підписів за перерахунок
Тимошенко назвала справедливий розмір мінімальної пенсії і оголосила збір підписів за перерахунок
«Україна має карти». Зеленський пояснив, чому США попросили Київ про допомогу
«Україна має карти». Зеленський пояснив, чому США попросили Київ про допомогу
Конфлікт на Близькому Сході може перерости у світову війну – Зеленський
Конфлікт на Близькому Сході може перерости у світову війну – Зеленський
«Зірвали аплодисменти в Москві». МЗС різко відповіло на антиукраїнську резолюцію Угорщини
«Зірвали аплодисменти в Москві». МЗС різко відповіло на антиукраїнську резолюцію Угорщини

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Журнал Forbes оприлюднив список найбагатших людей: серед них семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua