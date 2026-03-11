У Раді президентка Бундестагу оголосила про допомогу Україні на €200 млн

Кльокнер: Україна бореться за ідею людської гідності та універсальних прав людини

Президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер під час виступу у Верховній Раді повідомила, що Берлін виділить Україні додаткові €200 млн на розвідувальні дрони та посилення цивільного захисту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За словами президентки, рішення щодо подальшої підтримки України, зокрема і можливих гарантій безпеки, ухвалює Бундестаг, і саме парламент несе відповідальність за такі кроки.

фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

Кльокнер також наголосила, що нині Україна бореться не лише за власні кордони, а й за принципи, на яких базується сучасна Європа.

«Україна бореться за ідею людської гідності та універсальних прав людини. Для російського президента важлива лише влада. Цими днями Німеччина надає додаткові €200 млн, щоб посилити захист проти російського терору бомбардуваннями. Йдеться про збільшення коштів для розвідувальних дронів та цивільного захисту, щоб була можливість більше захистити людей та убезпечити життєво важливу інфраструктуру», – підкреслила президентка.

Нагадаємо, що уперше після обрання на посаду до Києва прибула президентка німецького Бундестагу Юлія Кльокнер. За словами глави українського парламенту Кльокнер прибула до столиці на його запрошення. Стефанчук додав, що візит є чітким політичним сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні.

До слова, у 2025 році німецький Бундестаг на своєму інавгураційному засіданні обрав спікеркою представницю Християнсько-демократичного союзу Юлію Кльокнер. Вона була міністеркою сільського господарства в останньому уряді Ангели Меркель – у період з 2018 до 2021 року.

Як відомо, 23 лютого 2025 року у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу, які визначили нового канцлера та склад нового парламенту.