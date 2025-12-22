Головна Світ Політика
Невідомі дрони у Німеччині: скільки випадків зафіксовано цьогоріч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Німеччині за 2025 рік зафіксовано понад тисячу підозрілих польотів дронів
Польоти дронів особливо часто реєструються над військовими об’єктами, а також аеропортами

У 2025 році в Німеччині було зареєстровано понад тисячу підозрілих польотів дронів. Ця інформація міститься в першому внутрішньому федеральному звіті, який оцінює загрозу, яку дрони можуть становити як інструмент для вчинення злочинів. Звіт складався з початку року і містить дані про підозрілі випадки, а також інформацію від збройних сил Німеччини, пише «Главком».

«Найбільше постраждали військові об’єкти, аеропорти та критична інфраструктура», – повідомив глава Федерального кримінального поліцейського управління Німеччини (BKA) Хольгер Мюнх. Він підкреслив, що «існує виражений рівень загрози».

Мюнх зазначив, що польоти дронів особливо часто реєструються над військовими об’єктами, а також аеропортами та іншими критичними інфраструктурними об'єктами, такими як виробники зброї та портові споруди.

Мюнх також розповів, що дрони використовуються не тільки для психологічного впливу на громадськість, а й для збору розвідувальної інформації. «Над військовими об’єктами в Німеччині, де також проходять підготовку українські солдати, часто здійснюються польоти. Дрон вимірює, які смартфони присутні, і потім, можливо, може знову їх виявити на українському фронті», – пояснив він.

На питання, чи дрони завжди контролюються російськими суб'єктами, Мюнх відповів: «Ми не знаємо цього з абсолютною впевненістю». Це зумовлено тим, що знайти та допитати пілотів дронів дуже складно. Він додав, що в багатьох випадках мова йде про «очевидно контрольовану державою діяльність», яка має на меті створення невизначеності та занепокоєння серед населення.

Минулого тижня уряди Німеччини відкрили в Берліні Спільний центр захисту від дронів (GDAZ), який почне працювати в січні 2026 року. Центр буде спеціалізуватися на виявленні та нейтралізації незаконних польотів дронів. Крім того, федеральна поліція отримала новий підрозділ захисту від дронів, який незабаром складатиметься з 130 фахівців. Вони працюватимуть в аеропортах, у столиці та в інших важливих для безпеки об'єктах країни, використовуючи системи глушіння з підтримкою штучного інтелекту та автоматизовані дрони-перехоплювачі.

Хольгер Мюнх також прокоментував загрозу, яку Росія представляє для Німеччини після початку повномасштабної війни проти України. За його словами, «Російське шпигунство існувало ще до війни в Україні, але з початком війни ми спостерігаємо зовсім іншу інтенсивність використання нових методів, таких як дрони та хакерські атаки». Ведення розслідувань у цих сферах стало значно інтенсивнішим, і це сприймається як частина гібридної загрози.

Мюнх також згадав, що не всі польоти дронів можуть бути пояснені як хобі. «Ми зафіксували рої дронів, що літають над критичними об'єктами. Це не випадкові польоти любителів», – сказав він, додаючи, що не всі пілоти були ідентифіковані, а деякі вдалося виявити тільки частково.

Як відомо, Німеччина не має законних повноважень для знищення російських дронів у своєму повітряному просторі, оскільки конституція країни забороняє використання військових сил для забезпечення внутрішньої безпеки. Це обмеження, закладене ще після Другої світової війни, покликане запобігти зловживанню владою та воєнній диктатурі, що було характерно для нацистського режиму.
  

