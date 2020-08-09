Ким би був Зеленський без 1+1? Відомий шоумен оцінив роль телебачення в житті українців



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Канал Коломойського зіграв ключову роль у становленні політика Зеленського

«Для проекту «Буратіно» давно шукали виконавця», - натякає Дмитро Чекалкин

Не можливо переоцінити роль телебачення у становленні Володимира Зеленського президентом. Про це повідомив шоумен Дмитро Чекалкин у інтерв’ю «Главкому».

«Ким би був Зеленський без каналу 1+1? Чи міг би він претендувати на першу посаду в державі, якби не було серіалу «Слуга народу» і шаленого промо через інший контент? Впізнаваність Зеленського була 99,9%. Не було такого українця, який би не знав про «Квартал 95». Тут важко переоцінити роль ТБ. Це абсолютна заслуга піарників Коломойського», – коментує шоумен.

За словами Чекалкина, в розкрутку і просування тих рекламних роликів, де Зеленський-актор розстрілює парламент, було витрачено кілька мільйонів.

«То був шалений психологічний тиск. Адже треба було вкласти людям думку, що в нас головна проблема – це корупціонери, які розкрадають державу. Хоча насправді, як свідчать серйозні аналітичні центри, п’ять основних джерел корупції, які існували в часи Януковича, були подолані за каденцію президента Порошенка. Це – «Нафтогаз», через який кралося до 4 млрд щороку, держзакупівлі, майданчики Саші Януковича для «обналічки», схеми з НДС і будівництвом доріг. Тобто ці головні проблеми були подолані, але суспільству була нав’язана думка, що головна українська проблема – це корупція, а не ворог, який напав і має мету знищити нашу країну. Недооцінювати роль такого фактору, як ТБ, – це велика помилка», – розповідає Дмитро Чекалкин

Про те, чи пропонував Ігор Коломойський участь у проєкті «Слуга народу», шоумен відповів: «Він пропонував мені очолити різні політичні проекти. Ще до того, як вони вигадали ідею з «зеленою» командою, вони перекупили Партію зелених і шукали нового лідера для неї. Для проекту «Буратіно» давно шукали виконавця».

Дмитро Чекалкин – перекладач, дипломат, шоумен, генеральний директор компанії Diva Production, яка займається організацією статусних урочистостей, святкувань та розіграшів. Відомим став завдяки участі в телевізійному шоу «Золотий Гусак». Творець популярних проектів «Веселі яйця», «Операція ПроФФесор», «Все геніальне – у тостах» та «Розіграли!». Сьогодні називає себе Чекалкин «порохоботом»