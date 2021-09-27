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    Вибори в Німеччині: став відомий склад нового бундестагу

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    Соціал-демократична партія Німеччини отримає у бундестазі 206 місць - Вибори в Німеччині: став відомий склад нового бундестагу
    Соціал-демократична партія Німеччини отримає у бундестазі 206 місць
    Фото з відкритих джерел

    У бундестазі після виборів виросте число депутатів

    Кількість депутатів бундестагу після виборів виросте з 709 до 735, повідомляє ЦВК Німеччини.

    Соціал-демократична партія Німеччини отримає 206 місць, наступний за нею блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів – 196. Партію «Зелених» представлять 118 депутатів, «Вільних демократів» 92, «Альтернативу для Німеччини» – 83.

    «Ліві», які не пройшли п'ятивідсотковий бар'єр, будуть представлені 39 депутатами. Партія отримала три прямих мандата і за рахунок норм виборчого законодавства вона отримують фракцію, відповідну 4,9% місць у бундестазі.

    На виборах за Соціал-демократичну партію Німеччини проголосували 25,7% виборців, за блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів – 24,1%, що є найнижчим результатом за всю їх історію. Далі йдуть партія «Зелені» з 14,8% голосів, Вільна демократична партія з 11,5% і «Альтернатива для Німеччини» з 10,3%.

    Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.

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    Теги: ЦВК Німеччина вибори політика
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    Вибори в Німеччині: став відомий склад нового бундестагу