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    Соціал-демократи виграли на виборах в бундестаг Німеччини

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    Згідно з даними голосування у всіх 299 німецьких округах, соціал-демократи набрали 25,7% голосів - Соціал-демократи виграли на виборах в бундестаг Німеччини
    Згідно з даними голосування у всіх 299 німецьких округах, соціал-демократи набрали 25,7% голосів
    Фото з відкритих джерел

    СДПН виграла на виборах в бундестаг з результатом 25,7% голосів

    Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виграла на виборах в бундестаг 20-го скликання, які пройшли в країні 26 вересня. Результати опубліковані на сайті Федеральної виборчої комісії Німеччині.

    Згідно з даними голосування у всіх 299 німецьких округах, соціал-демократи набрали 25,7% голосів.

    Блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС / ХСС) набрав в цілому 24,1% голосів. Різниця між двома лідируючими партіями склала 1,6%.

    На третьому місці «Зелені», які набрали 14,8% голосів. Вільна демократична партія набрала 11,5%. За «Альтернативу для Німеччини» проголосували 10,3% виборців.

    Ліва партія набрала 4,9% і таким чином не подолала п'ятивідсотковий бар'єр, не пройшовши в бундестаг вперше з 2002 року. За інші партії в цілому проголосували 8,7% жителів Німеччини.

    Результат блоку Меркель є найгіршим від 1949 року, оскільки у післявоєнній Німеччині ніколи раніше партія влади не набирала менше 31% голосів. Це також є найгіршим результатом правоцентристського блоку.

    Зазначиво, Федеральна виборча комісія (ІК) Німеччини опублікувала перші офіційні результати виборів в Бундестаг.

    Нагадаємо, згідно з опублікованими результатами екзитполів на виборах до парламенту Німеччини не змогли назвати лідера голосування. У консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25% голосів. На третьому місці – «зелені», які набрали 15%.

    Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.

    Теги: Німеччина вибори Бундестаг політика посол
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    Соціал-демократи виграли на виборах в бундестаг Німеччини