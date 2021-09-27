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    Байден відреагував на результати виборів у Німеччині

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    Коли Байдену розповіли, що СДПН має невелику перевагу, то він відповів: &laquo;Чорт забирай, вони стійкі&raquo; - Байден відреагував на результати виборів у Німеччині
    Коли Байдену розповіли, що СДПН має невелику перевагу, то він відповів: «Чорт забирай, вони стійкі»
    фото: АР

    Президент США назвав партію соціал-демократів «стійкою»

    Президент США Джо Байден прокоментував результати виборів до німецького Бундестагу, на яких перемогу здобула Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН).

    Як повідомляє німецьке видання RND, Байден назвав партію соціал-демократів «стійкою».

    Спочатку Байден сказав, що ще не бачив результатів. Коли йому після цього розповіли, що СДПН має невелику перевагу, то президент США відповів: «Чорт забирай, вони стійкі».

    Як відомо, кількість депутатів Бундестагу після виборів виросте з 709 до 735. Соціал-демократична партія Німеччини отримає 206 місць, наступний за нею блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів – 196. Партію «Зелених» представлять 118 депутатів, «Вільних демократів» 92, «Альтернативу для Німеччини» – 83.

    «Ліві», які не пройшли п'ятивідсотковий бар'єр, будуть представлені 39 депутатами. Партія отримала три прямих мандата і за рахунок норм виборчого законодавства вона отримують фракцію, відповідну 4,9% місць у Бундестазі.

    Зазначимо, на виборах за Соціал-демократичну партію Німеччини проголосували 25,7% виборців, за блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів – 24,1%, що є найнижчим результатом за всю їх історію. Далі йдуть партія «Зелені» з 14,8% голосів, Вільна демократична партія з 11,5% і «Альтернатива для Німеччини» з 10,3%.

    Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.

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    Теги: США Німеччина Джозеф Байден вибори політика президент
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    Байден відреагував на результати виборів у Німеччині