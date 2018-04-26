Клімкін домовився: Україна відкриє консульство в Анталії
- 26 Квiтня, 12:03
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Відкриття консульства заплановано на 2018 рік
Міністр закордонних справ Павло Клімкін у четвер, 26 квітня, перебуває з робочим візитом у Туреччині. Про це повідомляє прес-служба МЗС.
Клімкін вже встиг зустрітися з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу та обговорити актуальні питання двостороннього порядку денного, насамперед, відкриття у цьому році штатної консульської установи України в Анталії.
Зазначається, що це вже третій візит міністра до Туреччини від початку року.
Раніше повідомлялося, що Україна домовилася з Британією про розширення двосторонньої співпраці за кількома напрямками.
Також відомо, що Україна та Молдова спростять перетин кордону.
Додамо, що Україна і Македонія найближчим часом підпишуть угоду щодо безвізового режиму, а також покращать функціонування Зони Вільної Торгівлі між державами.