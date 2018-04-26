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    Клімкін домовився: Україна відкриє консульство в Анталії

    Відкриття консульства заплановано на 2018 рік
    Міністр закордонних справ Павло Клімкін у четвер, 26 квітня, перебуває з робочим візитом у Туреччині. Про це повідомляє прес-служба МЗС. Клімкін вже встиг зустрітися з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу та обговорити актуальні питання двостороннього порядку денного, насамперед, відкриття у цьому році штатної консульської
    • 26 Квiтня, 12:03
    • Розсилка
    Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу і глава МЗС України Павло Клімкін
    Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу і глава МЗС України Павло Клімкін

    Відкриття консульства заплановано на 2018 рік

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін у четвер, 26 квітня, перебуває з робочим візитом у Туреччині. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

    Клімкін вже встиг зустрітися з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу та обговорити актуальні питання двостороннього порядку денного, насамперед, відкриття у цьому році штатної консульської установи України в Анталії.

    Зазначається, що це вже третій візит міністра до Туреччини від початку року.

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    Раніше повідомлялося, що Україна домовилася з Британією про розширення двосторонньої співпраці за кількома напрямками.

    Також відомо, що Україна та Молдова спростять перетин кордону.

    Додамо, що Україна і Македонія найближчим часом підпишуть угоду щодо безвізового режиму, а також покращать функціонування Зони Вільної Торгівлі між державами. 

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    Туреччина МЗС Павло Клімкін
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