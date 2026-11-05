Хмара провів переговори з міністром оборони Туреччини: про що домовилися

Хмара подякував за підтримку будівництва двох корветів для українського флоту

Глава Міноборони України Євгеній Хмара провів розмову із міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Хмара подякував за підтримку будівництва двох корветів для українського флоту – «Гетьман Іван Виговський» та «Гетьман Іван Мазепа» – і за їх розміщення на турецьких базах. Під час розмови міністри обговорили подальші кроки безпекової співпраці.

«Зокрема, сфокусувалися на кроках для забезпечення судноплавства в Чорному морі. Очільник Міноборони України подякував за зусилля Туреччини у цьому напрямі та за її важливу роль у коаліції охочих», – наголосило Міністерство оборони.

Євгеній Хмара підкреслив: «Домовилися про більш тісну взаємодію на рівні команд. Будемо розвивати партнерство, яке посилить безпеку наших країн».

Нагадаємо, у 2026 році Чорне море стало найсмертоноснішим морським маршрутом у світі за кількістю загиблих моряків торговельного флоту. Щонайменше 40 членів екіпажів загинули, а понад 570 суден потрапили під удари.

До слова, міністри оборони Туреччини, Румунії та Болгарії виступили зі спільною заявою через атаки на торговельні судна в Чорному морі. Країни закликали припинити дії, що загрожують безпеці судноплавства, та домовилися посилити співпрацю для захисту морських маршрутів.