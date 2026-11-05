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Фіцо та Корецький у Львові підписали декларацію про співробітництво

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Фіцо та Корецький у Львові підписали декларацію про співробітництво
Корецький подякував Роберту Фіцо та словацькій делегації за візит до Львова
фото: Сергій Корецький/Telegram

Корецький наголосив, що українсько-словацьке партнерство є динамічним і вигідним для обох народів

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що у Львові відбулися спільні консультації урядів України та Словаччини, за підсумками яких разом із прем’єр-міністром Робертом Фіцо було підписано спільну декларацію про співробітництво. За його словами, документ закріплює досягнуті практичні домовленості та заплановані проєкти, визначаючи чіткий план подальших дій для обох команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Корецького.

«Також підписали міжурядову угоду про створення двомовної українсько-англійської гімназії в Словацькій Республіці та аналогічної словацько-англійської гімназії в Україні. Запуск очікуємо вже наступного навчального року. Нам надзвичайно важливо підтримувати звʼязок з українцями, особливо дітьми, які через війну перебувають за кордоном. Важливо зберігати українську ідентичність та рідну мову», – йдеться у повідомленні.

Фіцо та Корецький у Львові підписали декларацію про співробітництво фото 1
фото: Сергій Корецький/Telegram

Корецький зауважив, що Словаччина ухвалила рішення передати «Укрзалізниці» три електровози. За його словами, очікується, що до кінця року вони курсуватимуть колією європейського стандарту на Закарпатті.

«Для нас корисний і важливий досвід Словаччини на шляху до ЄС. Говорили про відкриття решти двох переговорних кластерів для України та започаткування Макрорегіональної стратегії ЄС для Карпатського регіону», – додав прем'єр.

Сергій Корецький зазначив, що під час консультацій сторони предметно обговорили співпрацю в межах європейського інструменту SAFE та домовилися підписати рамкову угоду про фінансове співробітництво. За його словами, це дасть змогу розпочати енергетичні проєкти з відновлення в межах механізму Ukraine Investment Framework на суму понад €100 млн.

Фіцо та Корецький у Львові підписали декларацію про співробітництво фото 2
фото: Сергій Корецький/Telegram

«На кордоні працюємо над запровадженням електронної черги та спільного контролю. Розширюємо можливості прикордонних переходів для пасажирів та вантажів. Вдячні за пакет енергетичної допомоги на суму €500 тисяч. За ці кошти до кінця місяця в Україну доставлять 54 генератори. Ще €300 тисяч Словаччина спрямовує як другий внесок до коаліції укриттів цивільного захисту, а €200 тисяч – на медичне обладнання для наших лікарень. Важливо також, що Словаччина вирішила стати повноправним членом Міжнародної коаліції за повернення українських дітей», – підкреслив глава уряду.

Корецький подякував Роберту Фіцо та словацькій делегації за візит до Львова та «прагматичний, результативний діалог у дусі добросусідства». Він наголосив, що українсько-словацьке партнерство є динамічним і вигідним для обох народів.

Нагадаємо, у жовтні прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив візит до Львова. Водночас Братислава готується поновити роботу спільної економічної комісії з Росією, засідання якої заплановане на 25 листопада.

Теги: Словаччина Роберт Фіцо Сергій Корецький

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